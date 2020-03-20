Küçük gözlere nasıl makyaj yapılır? İşte küçük göz makyajı…

Küçük gözler, büyük gözler, badem ya da yuvarlak gözler herkesin farklı göz yapısı vardır ve makyaj yaparken göz şeklini baz almanın estetik açıdan önemi büyüktür. Küçük gözlerin irileştirilmesi bu nedenle daha iyi bir görünüme sebep olur. İşte küçük gözlere özel makyaj tüyoları...

Özellikle küçük gözlere sahip olanların, daha iri gözlere sahip olmaları için bazı makyaj tekniklerini uygulaması gerekir. Peki küçük gözlere makyaj yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte gözlerinizin daha iri görünmesini sağlayacak bazı makyaj hileleri…

KİRPiKLERİNİZİ BELİRGİNLEŞTİRİN

Kirpiklerinizin uzun ve kıvrık olması gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlar. Kirpiklerinizi kıvırıcı yardımı ile kıvırıp maskara sürdüğünüzde gözlerinizin daha belirgin olduğunu fark edebilirsiniz.

AÇIK TONLARA SAHİP GÖZ KALEMİ UYGULAYIN

Küçük gözlere sahip olan kişiler gözaltına asla göz kalemi çekmemelidir. Bu uygulama gözlerinizin iyice küçülmesine neden olabilir. Gözaltınızın aydınlanmasını sağlayacak açık ve pastel tonlar tercih etmeniz gerekir. Göz pınarınızdan gözün bitimine kadar kirpik diplerine uygulayarak gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz.

EYELİNER SEÇİMİNE DİKKAT ETMELİSİN

Küçük gözlere eyeliner uygulamanın zor olduğunu düşünebilirsiniz ancak işinizi kolaylaştırmaya yarayacak yumuşak dokulu fırçalarla küçük gözlere harika bir eyeliner çekebilirsiniz. Gözünüzün ortasından başlayarak eyeliner sürmek gözlerinizin daha iri görünmesini sağlayabilir.

KAŞLARINIZI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİN

Eğer kaşlarınızı kalınlaştırmak için biraz zaman tanırsanız gözlerinizin daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kaşlarınızı kaş kalemi ile doldurup kaş tarağı ile dağıtarak hem doğal bir görünüm verebilir hem de kalın görünümlü kaşlarınız sayesinde gözlerinizi daha büyük görünmesine yardımcı olabilirsiniz.