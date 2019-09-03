Kulak içinde siyah noktalar nasıl temizlenir? İşte siyah nokta arındırıcı öneriler…

Cildimiz ve vücudumuz gibi kulaklarımızda da siyah noktalar görülebilmektedir. Siyah noktalar genellikle hijyenle alakalı olsa da bazı durumlarda aşırı temizliğinin yapılması durumlarında da gelişebilir. Fazla kirin sebum üretimini arttırırken aynı şekilde aşırı hijyen uygulamada sebum üretimine neden olabilir. Peki kulak içinde siyah noktalar nasıl temizlenir?

Kulağın içinde oluşan siyah noktalar cilttekinden daha zor arındırılır. Kulağın içinde daha derin bazen çok küçük noktacıklar halinde de görülebilirler. Kulağın hassas bir organ olmasından dolayı temizleme işlemi can yakıcı olabilir. Ayrıca bu siyah noktalar daha sert oluşumdadırlar. Bir diğer ismi açık komedonlar olan siyah noktalar vücudun çeşitli yerlerinde yüz, sırt, omuz ve sıklıkla göğüslerde de görülebilir. Siyah noktalardan arınmayan ciltler estetik açıdan hoş görünmemekle birlikte hijyen faktörünü de ortan kaldırır. Peki kulaktaki siyah noktalar nasıl geçer? İşte doğal öneriler…

KULAKTAKİ SİYAH NOKTALAR NASIL GEÇER?

Kulaktaki siyah noktalar hoş bir görünüme sahip olmasalar da ciddi hayati tehlike arz etmezler. Kulağın içinde bir takım sebeplerden dolayı oluşan bu siyah noktalardan kurtulmaya karar verdikten sonra ilk olarak değişime kulaklıklarımızdan başlayabiliriz. Kulak temizliğimizi düzenli ve gerektiği kadar yapmamızda fayda görülebilir. İşte kulaktaki siyah noktaların temizlenmesini ve gözeneklerin daralmasını sağlayan doğal yöntemler.

ÇAY AĞACI YAĞI

Antibakteriyel özelliği ile içinde en etkili yöntemlerden biri olan çay ağacı yağı aynı zamanda iltihaplı sivilce ve çıbanların iyileşmesi içinde kullanılır.

Kullanımı;

Küçük bir parça pamuğa iki üç damla çay ağacı yağını damlatın ve pamuğu siyah noktalarınızın olduğu bölgelere sürün. Kulağınızın içindeki siyah noktalar iyileşene kadar tekrar ederek günde 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

CADI FINDIĞI YAĞI

Sivilce, akne ve yara izlerinin giderilmesinde yardım olan cadı fındığı yağı cilt hastalıklarında da etkili güce sahiptir. Yapılan araştırmalara göre cadı fındığı yağı kulakta sivilce tedavisinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Kullanımı;

Bir miktar cadı yağı fındığının içerisine 5-6 damla çay ağacı yağı ekleyin. Pamuk yardımı ile siyah noktaların olduğu yerlere sürün. Siyah noktalar iyileşene kadar bu tedaviyi her gün günde 2-3 defa kullanabilirsiniz.