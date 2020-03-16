Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer?

Kurdeşen insanların yaklaşık %15-20‘sini etkiler. Kadınlarda ve çocuklarda ereklerden daha fazla olma olasılığı yüksektir. Genellikle kabarık, kaşıntılı bir döküntü ile sonuçlanan cilt rahatsızlığıdır. Etkileri aynı olmasına rağmen birkaç farklı türü vardır. 6 haftadan daha kısa süren kurdeşenler akut ürtiker olarak tanımlanır ancak daha uzun süreli olanlar ise kronik kurdeşen olarak tanımlanmaktadır.
KURDEŞEN OLUŞMA SEBEPLERİ NELERDİR?
* İlaçlar, aspirin, penisilin, kas gevşeticileri, insülin
* Besin maddeleri, balık, yumurta, buğday, süt, domates, çilek, deniz kabukları, patlıcan, ıspanak, baklagiller, yer fıstığı
* Kurdeşene bağlı enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, sinüzit, bademcik iltihabı, idrar yolunda enfeksiyon gibi hastalılardan dolayı kurdeşen gelişebilir.
KURDEŞEN İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ
KAŞINTIYI ÖNLEMEK İÇİN: Yulaf ezmesi ve kabartma tozu banyoları cildi rahatlatır ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.
ALOE VERA JELİ: Aloe veranın iyileştirici özellikleri, kurdeşeni rahatlatır ve azaltabilir.
KARBONAT: Bir çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın ve kurdeşen olan bölgeye sürün. Kuruyunca yıkayın. Karbonat temizleyici özelliği ile kurdeşeni rahatlatır ve oluşmasını engellemeye yardımcı olur.
TAHRİŞ EDİCİ MADDELERDEN KAÇINMAK: parfüm, kokulu sabunlar ve nemlendiricilerden uzak durulması gerekir. Aynı zaman da güneşe fazla maruz kalmamak gerekir. Serin ortamlar tercih edilmeli ve rahat giysiler giyilmelidir.