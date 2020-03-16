Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer?

Kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer?

Kurdeşen için tıbbi olarak (Ürtiker) adı verilir. Kişilerin cilt yüzeyinde görülen kaşıntılı, hafif kabarık bir döküntüdür. Kümeler halinde de oluşabilen kurdeşen düşünüldüğünün aksine bulaşıcı bir rahatsızlık değildir. Başka birine temasla kurdeşen bulaşması söz konusu değildir. Peki, kurdeşene ne iyi gelir? Kurdeşen kaşıntısı nasıl geçer?

Kurdeşen insanların yaklaşık %15-20‘sini etkiler. Kadınlarda ve çocuklarda ereklerden daha fazla olma olasılığı yüksektir. Genellikle kabarık, kaşıntılı bir döküntü ile sonuçlanan cilt rahatsızlığıdır. Etkileri aynı olmasına rağmen birkaç farklı türü vardır. 6 haftadan daha kısa süren kurdeşenler akut ürtiker olarak tanımlanır ancak daha uzun süreli olanlar ise kronik kurdeşen olarak tanımlanmaktadır.

KURDEŞEN OLUŞMA SEBEPLERİ NELERDİR?

* İlaçlar, aspirin, penisilin, kas gevşeticileri, insülin

* Besin maddeleri, balık, yumurta, buğday, süt, domates, çilek, deniz kabukları, patlıcan, ıspanak, baklagiller, yer fıstığı

* Kurdeşene bağlı enfeksiyonlar, boğaz ağrısı, sinüzit, bademcik iltihabı, idrar yolunda enfeksiyon gibi hastalılardan dolayı kurdeşen gelişebilir.

KURDEŞEN İÇİN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

KAŞINTIYI ÖNLEMEK İÇİN: Yulaf ezmesi ve kabartma tozu banyoları cildi rahatlatır ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

ALOE VERA JELİ: Aloe veranın iyileştirici özellikleri, kurdeşeni rahatlatır ve azaltabilir.

KARBONAT: Bir çay kaşığı karbonatı su ile karıştırın ve kurdeşen olan bölgeye sürün. Kuruyunca yıkayın. Karbonat temizleyici özelliği ile kurdeşeni rahatlatır ve oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

TAHRİŞ EDİCİ MADDELERDEN KAÇINMAK: parfüm, kokulu sabunlar ve nemlendiricilerden uzak durulması gerekir. Aynı zaman da güneşe fazla maruz kalmamak gerekir. Serin ortamlar tercih edilmeli ve rahat giysiler giyilmelidir.