Kuru saçlar için evde maske nasıl yapılır?

Saçlarda en sık görülen sorunlardan biri de kuruluktur. Kötü görünüme neden olan, yıpranmış ve şekil almayan saçları evdeki malzemelerle geri kazanarak canlı bir hale sokmak mümkün. Saçınızın ihtiyacı olan nemi evinizde doğal yöntemlerle karşılayabilirsiniz. İşte kuru saçlar için evde yapılabilecek maske tarifleri...

Kuru saçlardan kurtulmak için dışarıda satılan pek çok hazır markalar bulabilirsiniz. Bu ürünlerin en büyük sorunları pahalı olması ve uygulama sırasında işe yararken bırakıldığında etkilerinin yok olmasıdır. Kuru saçlar yıpranmış görüntüleri ile göze hitap etmezken işlem gördüğünde daha çok etkilenir ve kurumaya başlar. Nem sorunu olan bu saçlar için yapılacak en iyi yöntem saçların nemlenmesini ve onarımını sağlamak olacaktır. Özellikle yaz aylarında kuru saçlara sahip kişiler ekstra dikkatli olmalı deniz ve havuza girerken saçların daha fazla kurumaması için önlemini almalıdır. Banyodan sonra yapılan saç kurutma işlemi saçların ciddi anlamda kurumasına neden olabilir. Bu nedenle saçları havlu yardımı ile sararak kurutabilirsiniz. Yetersiz beslenme, kullanılan ilaçlar, bazı hastalıklar, şampuanlar ve hava şartları saçların ve cildin kurumasına neden olabilir. Günlük içilen su miktarını arttırabilir, beslenme alışkanlıklarınıza yenlikler katabilirsiniz. Kuru saçlarınıza kalıcı çözümler arıyorsanız işte size evde yapabileceğiniz maske önerileri…

KURU SAÇLAR İÇİN ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Malzemeler;

1 yumurta

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı mayonez

Yapılışı;

Öncelikle yumurtayı çırpın zeytinyağı ve mayonezi ekleyerek maske kıvamına getirin. Ardından saç diplerinize masaj yaparak tüm saç uçlarınıza sürün. Bone ile saçınızı sarın ve böylelikle maskenin etkisini arttırarak 20-30 dakika bekletin. Son olarak saçlarınızı yıkayın.

KURU SAÇLAR İÇİN MUZ MASKESİ

Malzemeler;

1 adet muz

3 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Bu iki malzeme hepimizin evinde yer alırken aynı zamanda yapımı çok kolay bir maske tarifidir. Bir adet muzu ezerek içerisine 3 yemek kaşığı bal ekledikten sonra karıştırın ve kökten uca saçlarınıza sürün. 30 dakika bekletin ve ardından bol su ile durulayın.