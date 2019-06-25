Zamanla nemini kaybeden saçlar doğal ışıltısını kaybederek yıpranmaya ve kurumaya başlar. Nemini kaybeden ve kabaran saçlara şekil vermek oldukça zor bir durumdur. Özelikle uç kısımlarında çatallaşmaya başlayan saçlar son olarak kesilmeyle son bulur. İşte kuru ve kabaran saçlarınızı kestirmeden kurtarmak için bakım önerileri...

Mevsimsel değişikler ve yetersiz beslenme saçların kurumasına ve yıpranmasına neden olabilir. Kabaran saçlarla uğraşması hayli zaman alır. Özelikle duş sonrası ince telli saçların elektriklenmesi kalın telli saçların ise kabarması sanki sürekli elimizle müdahale etmemiz gerekirmişçesine bize sinyal verir. Kuru ve kabarık saçlara fön çektirmek, düzleştirmek bile yetersiz kalır. Fönle şekle giren kabarık saçlar kısa zaman sonra tekrar kabarmaya başlar. Peki kuru ve kabaran saçlar ne yapmak gerekir? İşte Kuru ve kabaran saçlar için bakım önerileri…

KURU VE KABARIK SAÇLARA ‘DUR’ DEMENİN ZAMANI GELDİYSE

Kuru, kabarık veya kıvırcık saçlara sahipseniz tek başına saçınıza müdahale etmeniz oldukça zaman alacaktır. Bu nedenle saçlarınıza çok daha önem verip daha fazla kabarmaması için saçlarınızın her uygulamasına dikkat etmeniz gerekir. Banyo sonrası saçlarınızı havlu ile ovuşturmadan sadece sarıp kurumasını bekleyebilirsiniz. Fön makinesi ile yanlış saç kurutma teknikleri saçlarınızın kırılmasına, yanmasına hatta daha çok kabarmasına neden olacaktır. Düşük sıcaklıkta saçınıza fazla yaklaştırmadan tepeden aşağı doğru kurutmak saçınıza zarar vermeyecek ve kabarmasını önleyecektir. Bunların yanı sıra saçınıza yapacağınız doğal maskeler saçınızı beslerken aynı zamanda kuruluk ve kabarma sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

KURU VE KABARIK SAÇLAR İÇİN YUMURTA MASKESİ

Yumurta içeriğindeki protein ile saçların gerekli vitamin almasını sağlayacak ve zeytinyağı saçın ihtiyacı olan nemi karşılayacaktır.

Malzemeler;

– 1 yumurta

– 2 yemek kaşığı mayonez

– 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı;

Tüm bu malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın. Saç diplerine tamamen nüfuz etmesini sağlayın. 20-30 dakika beklettikten sonra bol su ile saçını durulayın.

KABARAN SAÇLAR İÇİN BAL VE ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Her derde deva bal bu kez saçınızda harikalar yaratacak. Zeytinyağı ve bal ikilisi kuruyan saçlar için kurtarıcı bir maske tarifidir.

Malzemeler;

– 3 çorba kaşığı zeytinyağı

-2 yemek kaşığı bal

Yapılışı;

Homojen bir kıvam alana kadar karıştırın ve saç diplerinizden başlayarak uç kısımlarına doğru maskeyi yedirin. Yaklaşık yarım saat kadar saçınızda bekletin ve durulayın.