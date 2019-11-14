Kuşburnu çayı nasıl demlenir? Kuşburnu çayı zayıflatır mı?

Kuşburnu çayı tüketildiğinde vücuttan fazla tuzun ve suyun atılmasına yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlar. Diyet ve egzersiz programlarının yanı sıra kullanıldığında sağlıklı bir şeklide zayıflamanıza yardımcı olabilir. Peki, kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Kuşburnu çayı, gül bitkisinin meyveleri olan ezilmiş veya kurutulmuş kuşburnundan dikme çaydır. Çiçeklerinin tozlaşmasının ardından kuşburnu gelişmeye başlar ve büyüklüğü giderek artan kırmızı meyvelerdir. Kuşburnu çayı iltihapların giderilmesine, kalp sağlığını korumaya ve vücudu toksinlerden arındıran bitkisel çaylardandır. Ayrıca bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra cildi korur, kronik ağrıları hafifletir ve sindirim sistemini optimize etmeye yardımcı olur. Kuşburnu çayı yapımı oldukça pratik ve aynı zamanda lezzetlidir.

KUŞBURNU ÇAYI TARİFİ

Çaydanlığa bir miktar kuşburnu ve bir miktar su ekleyin ve ocağa alın. Çayı 15 dakika kaynamaya bırakın. Kaynayan çayın altını kapatın ve demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Ardından bir süzgeçle süzerek bardağına doldurabilirsiniz.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL KİLO VERİLİR?

Kuşburnu çayı zayıflamaya yardımcı olur fakat aldığınız ve harcadığınız kalori miktarı da oldukça önemlidir. Tek başına kuşburnu çayı içerek zayıflatmasını beklemek zor bir ihtimaldir. Çayın yanı sıra spor yapmak, düzenli yürümek gerekebilir. Çayı içtiğiniz zaman diyetinizi aksatmamalısınız. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olan bu sağlıklı çay zayıflamanıza hızlandırabilir. Düzenli olarak çayı taze bir şekilde tüketmeniz gerekebilir. Zayıflamak için kararlı davrandığınız vakit kuşburnu çayı bu süreci hızlandırmanıza olanak sağlayabilir.