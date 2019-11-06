Kaşlarımızın iyi görünmesi yüzümüzü şekillendirmede büyük rol oynar. Kadınların ortak sorunu haline gelen kaş küsmesi kaşların seyrek ve özensiz durmasına neden olabilir. Peki, küsen kaş nasıl tedavi edilir? İşte harika iki tarif...

Genellikle yanlış kaş alımı foliküllere zarar verebilir ve bu da kaşların tekrar çıkmamasına neden olabilir. Yetersiz beslenme, stres ve bazı hastalıklar da kaş ve saçların dökülmesine neden olabilirken ayrıca yaşın ilerlemesi de büyük rol oynayabilir. Kafa derisindeki saç kökleri inceldikçe kaş kılları da aynı şekilde azalmaya başlayabilir. Kaşlarınızı koparırken ve çekerken cımbızı yanlış kullanıyorsanız, aslında fölİkül ortamına zarar veriyor olabilirsiniz. Böylelikle kök hücreler ve lokal enflamasyona neden olarak foliküllerin dönme kapasitelerini azaltır ve zayıf kıllara veya folikül ölümüne neden olabilir. Kaşlarınızı bir müddet dinlenmeye bırakıp doğal reçeteler uygulayabilirsiniz. İşte bitkisel yollarla küsen kaş tedavileri;

BADEM YAPI VE HİNT YAĞI İLE GÜR KAŞLAR

Malzemeler;

1 çay kaşığı badem yağı

1 çay kaşığı hint yağı

Yapılışı;

Badem yağı ve hint yağını karıştırın ve pamuk yardımı ile kaşlarınıza sürün. 1 saat sonra kaşlarınızı durulayın. Karışımı uygularken göze temasından kaçınmanız gerekebilir.

SARIMSAK İLE GÜR KAŞLAR

Malzemeler;

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı badem yağı

Yapılışı;

Sarımsakları bir havanın içerisinde iyice ezin içerisine badem yağını ilave edin ve kaşlarınıza kulak çöpü veya pamukla sürün. Akşamları yatmadan önce sürüp sabah yıkayabileceğiniz gibi sürdükten yarım saat kadar sonra kaşlarınızı yıkayabilirsiniz. Kullanılan malzemelerin doğal olmasına dikkat edin ayrıca kaşlarınıza maskeyi sürmeden önce kaşlarınızı kaş fırçası ile tarayın ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayın.