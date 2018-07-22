Kusursuz gelin makyajı özen ister

Düğün gününde kusursuz görünmek için gelinlerin önceden dikkat etmesi gereken pek çok unsur var. Stres, hava, beslenme gibi birçok nedenden etkilenen cilt de bu süreçte özel bir özen istiyor. Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için 21 gün önceden hazırlığa başlamak gerek...

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3-4 hafta

Cilt bakımına düğünden en az 21 gün önceden başlamak gerek çünkü cilt kendini ancak bu süreçte yeniler. Cildinizi derinlemesine temizlikten sonra nemlendirici ve sıkılaştırıcı özelliği bulunan, cilde parlaklık ve canlılık veren içerikteki ürünleri tercih edin.

Amaca uygun ve kompakt

Düğün döneminde aynı anda pek çok duygunun yaşanması, hormonları da olumsuz olarak etkiliyor. Hormonlara söz geçirmenin oldukça zor olduğu bu dönemde gelinlerin atması gereken ilk adım, cilt tiplerine ve amaca en uygun kompakt, dermokozmetik ürünleri seçmek. Çünkü cildiniz ne kadar sağlıklı, aydınlık ve sıkı görünürse makyajınız da o kadar kusursuz görünür.

Altın tüyolar

– Fondötenin 16 saate kadar yoğun kalıcılık sağlayan özelliği ile makyajınızı gecenin sonuna kadar. koruyabilirsiniz.

– Pudrayla cildinize ışıltı verin.

– Gözaltı kapatıcısıyla cildinize aydınlık bir kontür uygulaması yapın.

– Dudağınızda mat görünüm yaratan ruj kullanıp gün boyu kalıcılık sağlayabilirsiniz.

– Kalıcı bir allık ile makyajınızı tamamlayıp kusursuz güzelliği yakalayın.