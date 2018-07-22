Kusursuz gelin makyajı özen ister

3-4 hafta
Cilt bakımına düğünden en az 21 gün önceden başlamak gerek çünkü cilt kendini ancak bu süreçte yeniler. Cildinizi derinlemesine temizlikten sonra nemlendirici ve sıkılaştırıcı özelliği bulunan, cilde parlaklık ve canlılık veren içerikteki ürünleri tercih edin.
Amaca uygun ve kompakt
Düğün döneminde aynı anda pek çok duygunun yaşanması, hormonları da olumsuz olarak etkiliyor. Hormonlara söz geçirmenin oldukça zor olduğu bu dönemde gelinlerin atması gereken ilk adım, cilt tiplerine ve amaca en uygun kompakt, dermokozmetik ürünleri seçmek. Çünkü cildiniz ne kadar sağlıklı, aydınlık ve sıkı görünürse makyajınız da o kadar kusursuz görünür.
– Fondötenin 16 saate kadar yoğun kalıcılık sağlayan özelliği ile makyajınızı gecenin sonuna kadar. koruyabilirsiniz.
– Pudrayla cildinize ışıltı verin.
– Gözaltı kapatıcısıyla cildinize aydınlık bir kontür uygulaması yapın.
– Dudağınızda mat görünüm yaratan ruj kullanıp gün boyu kalıcılık sağlayabilirsiniz.
– Kalıcı bir allık ile makyajınızı tamamlayıp kusursuz güzelliği yakalayın.