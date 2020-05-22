Kusursuz makyaj için neler gereklidir?

Makyaj yapma konusunda acemi ya da profesyonel olun fark etmez günlük makyajınızın kusursuz görünmesini sağlayacak makyaj malzemelerine her koşulda sahip olmanız gerekir. Makyaj malzemelerine sahip olduktan sonra modaya uygun makyaj ürünlerini ekleyebilir ve bunları görünümünüze dahil ederek harika bir görünüme kavuşabilirsiniz. Ancak makyajınızı yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar ise kusursuz bir makyajın kapılarını sizlere açacaktır.

Oldukça basit tekniklerle ve pratik uygulamalarla kusursuz bir makyaja sahip olabilirsiniz. Bu nedenle yüzünüz, gözleriniz ve dudaklarınız için gerekli malzemeleri şöyle sıralayabiliriz.

MALZEMELER: BB krem veya fondöten, kapatıcı, allık, maskara, far paleti, eyeliner, ruj, dudak kalemi

Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra cildimizi makyaja hazırlamamamız gerekir. Bunun için temizleyici bir jel ile cilt yağ ve kirden arındırılır ve ardından yağ içeriği az olan nemlendirici uygulanır. Bu sayede makyajınızı cildinize eşit şekilde yayabilir ve en önemlisi de daha pürüzsüz ve güzel bir makyaja sahip olabilirsiniz.

MAKYAJIN TEMELİ OLAN FONDÖTEN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Fondöten cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olan makyaj malzemesidir. Ancak fondöten seçerken cilt tipinizi ve alt tonlarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Makyaja yeni başlayanlar profesyonel bir makyözden yardım alabilirler.

BB kremler daha doğal görünür ve cildinizde daha hafiftirler. Parmak uçlarınızla yayabilir ve pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz.

KAPATICI

Koyu halkalar yüzünüzü daha yorgun ve cansız gösterir. Kapatıcı kullanımı bu nedenle şarttır. Göz çevrenize kapatıcı uygulayarak daha aydınlık bir görünüme kolay bir şekilde kavuşabilirsiniz.

GÖZ MAKYAJI

Kapatıcının ardından göz çevrenize eyeliner çekerek hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda far paletinizden dilediğiniz farı göz kapağınızda harmanlayarak sürebilirsiniz. Ardından maskara uygulayabilir ve göz makyajını tamamlayabilirsiniz.

ALLIK- GÖLGE

Elmacık kemiklerinize cildinize uygun şeftali ya da pembe tonlarında bir allık sürebilir veya kontur tekniği ile elmacık kemiklerinizi şekillendirebilirsiniz. Cildinizden 2-3 ton koyu toz ya da krem ürünü alnınız genişse alnınıza sürün ardından burnunuzun yanlarına sürerek burnunuzu inceltin ve elmacık kemiklerinizin altına sürerek daha ince bir yüze ve kusursuz bir görünüme sahip olun.

RUJ

Dudak renginizin tonlarında nude bir rujla doğal bir görünüme kavuşmanız mümkün. Aynı renklerde dudak kalemi ile dudak çevrenizi çerçeveleyin ve rujunuzu sürün.