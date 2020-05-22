Kusursuz makyaj için neler gereklidir?

Oldukça basit tekniklerle ve pratik uygulamalarla kusursuz bir makyaja sahip olabilirsiniz. Bu nedenle yüzünüz, gözleriniz ve dudaklarınız için gerekli malzemeleri şöyle sıralayabiliriz.
MALZEMELER: BB krem veya fondöten, kapatıcı, allık, maskara, far paleti, eyeliner, ruj, dudak kalemi
Tüm malzemeleri hazırladıktan sonra cildimizi makyaja hazırlamamamız gerekir. Bunun için temizleyici bir jel ile cilt yağ ve kirden arındırılır ve ardından yağ içeriği az olan nemlendirici uygulanır. Bu sayede makyajınızı cildinize eşit şekilde yayabilir ve en önemlisi de daha pürüzsüz ve güzel bir makyaja sahip olabilirsiniz.
MAKYAJIN TEMELİ OLAN FONDÖTEN OLDUKÇA ÖNEMLİ
Fondöten cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olan makyaj malzemesidir. Ancak fondöten seçerken cilt tipinizi ve alt tonlarını da göz önünde bulundurmanız gerekir. Makyaja yeni başlayanlar profesyonel bir makyözden yardım alabilirler.
BB kremler daha doğal görünür ve cildinizde daha hafiftirler. Parmak uçlarınızla yayabilir ve pürüzsüz bir tene sahip olabilirsiniz.
KAPATICI
Koyu halkalar yüzünüzü daha yorgun ve cansız gösterir. Kapatıcı kullanımı bu nedenle şarttır. Göz çevrenize kapatıcı uygulayarak daha aydınlık bir görünüme kolay bir şekilde kavuşabilirsiniz.
GÖZ MAKYAJI
Kapatıcının ardından göz çevrenize eyeliner çekerek hoş bir görünüme kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda far paletinizden dilediğiniz farı göz kapağınızda harmanlayarak sürebilirsiniz. Ardından maskara uygulayabilir ve göz makyajını tamamlayabilirsiniz.
ALLIK- GÖLGE
Elmacık kemiklerinize cildinize uygun şeftali ya da pembe tonlarında bir allık sürebilir veya kontur tekniği ile elmacık kemiklerinizi şekillendirebilirsiniz. Cildinizden 2-3 ton koyu toz ya da krem ürünü alnınız genişse alnınıza sürün ardından burnunuzun yanlarına sürerek burnunuzu inceltin ve elmacık kemiklerinizin altına sürerek daha ince bir yüze ve kusursuz bir görünüme sahip olun.
RUJ
Dudak renginizin tonlarında nude bir rujla doğal bir görünüme kavuşmanız mümkün. Aynı renklerde dudak kalemi ile dudak çevrenizi çerçeveleyin ve rujunuzu sürün.