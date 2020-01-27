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Kylie Jenner, kızı Stormi adına çıkardığı kozmetik koleksiyonu şerefine parti düzenledi
Kylie Jenner, geçen hafta duyurduğu Stormi kozmetik koleksiyonunun partisiyle gündemde. Her detayın düşünüldüğü partiyi izleyen kullanıcılar, görüntülere bakarak iç geçirdi...
Güzellik 27 Ocak 2020 - 13:26

Ünlü kozmetik devi Kylie Cosmetics’in sahibi Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızı Stormi adına ‘Stormi Collection’ adını verdiği bir makyaj koleksiyonu çıkardı. Geçen hafta haberi veren Jenner, dün de koleksiyon için bir tanıtım partisi düzenledi…

Sevgililer Günü’ne özel olarak çıkarılan koleksiyon için “Sanırım bu anı hamile olduğumu öğrendiğim günden beri bekliyorum. Tamamen güzel kızıma adanmış bir Kylie Cosmetics koleksiyonu” diye bahseden dünyanın en genç milyarderi, verdiği parti ile sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Kelebek detayının her ayrıntıda hakim olduğu partide adeta yok yoktu… Evinin bahçesini devasa kelebek figürleriyle süsleyen içeceklerden yiyeceklere, masalardan sandalyelere hatta o gün partide görevli hizmetlilere kadar her şeyde kelebek detayını kullanan Jenner, kızı için kesenin ağzını açmış.

Tabii bu durum sosyal medya kullanıcılarının, Instagram’a yüklenen videoları iç geçire geçire izlemesine neden oldu. Kimi ‘Zenginliğin gözü kör olsun’ derken, kimi de ‘Stormi’nin yerinde olmak için neler vermezdim’ yorumunda bulundu…