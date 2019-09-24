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Kylie Jenner ve Balmain’den sürpriz işbirliği
Kylie Jenner ve Balmain’den sürpriz işbirliği
Kylie Jenner ve dünyaca ünlü moda devi Balmain sürpriz bir işbirliği yaptı. Marka için özel bir koleksiyon hazırlayan Jenner, koleksiyonu ilk kez Paris Moda Haftası'nda tanıtacak...
Güzellik 24 Eylül 2019 - 15:40

Kylie Jenner, Paris Moda Haftası kapsamında Balmain ile yaptığı işbirliği sonucu ortaya çıkan Kylie X Balmain koleksiyonunu tanıtacak. Markanın kreatif direktörü Oliver Rousteing ile 22 yaşındaki Keep Up The Kardashians yıldızı, bu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Jenner paylaştığı fotoğrafa “Sürpriz! Paris her zaman iyi bir fikir. Kylie x Balmain koleksiyonu bu Cuma 27 Eylül tarihinde yayınlanacak” dedi…

Kylie’nin moda haftası kapsamında tanıtacağı koleksiyon şimdiden merak konusu oldu. Jenner ve Olivier’ın yeni birliktelik için çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyada beğeni topladı.

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