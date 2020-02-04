Kylie Jenner ve Kendall Jenner’dan ortak koleksiyon

Dünyanın en genç milyarderi aynı zamanda Kylie Cosmetics'in sahibi olan 22 yaşındaki Kylie Jenner, kardeşi Kendall Jenner ile bir kozmetik koleksiyonu çıkaracak.

Kyile Jenner, Kendall Jenner ile işbirliği yapmaya karar verdi. Ablası ile bir kozmetik koleksiyonu çıkarmaya hazırlanan Kylie, Kylie daha önce de ailesinin diğer üyeleriyle işbirliği yapmıştı. Koleksiyonun çok yakında piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Zira geçen gün Kylie Jenner kardeşi Kendall Jenner’ın da içinde olduğu bir sette kampanya hikayesi paylaşmış, milyonlarca takipçi yeni bir işbirliği sinyalini almıştı.



Kendall Jenner bu hikaye sonrasındaki gün Ellen Show’a Kylie Cosmetics makyajı ile katıldı. Ayrıca “Kylie ile ortak bir koleksiyon çıkarabiliriz” demesiyle de bu işbirliği doğruluk kazanmış oldu. İkilinin nasıl bir koleksiyon çıkaracağı, hangi tarihte tanıtılacağıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşılmadı.