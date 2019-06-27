Kylie Jenner’ın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını unvanına sahip olan Kylie Jenner, salı günü öğlen saatlerinde Beverly Hills’te bir dişçiye giderken görüntülendi. Dişçiye giderken sıfır makyajla Casablanca’daki villasından çıkan Jenner’ın bu hali görenleri hayrete düşürdü.

Zira sosyal medya paylaşımlarında Photoshop’tan filtrelerden, korseden ve bol makyajdan yararlanan Kylie’nin makyajsız hali, adeta başka bir insan görünümünde…

Tepeden tırnağa siyahlar giydiği, saçlarını basitçe arkada topladığı, gözlüklerini taktığı ve bir gram bile makyaj yapmadığı görülen 21 yaşındaki genç milyarderin bu hali sosyal medyanın da diline düştü. “Bu hali makyajlı ve gösterişli halinden çok daha güzel ve yaşına uygun” yorumları da vardı, ‘Hayatın sahte’ diyen de…

