Kylie ve Kendall Jenner birlikte kozmetik koleksiyonu çıkarıyor

Kendall Jenner, küçük kardeşi Kylie Jenner’a ait kozmetik şirketi Kylie Cosmetics ile ortaklığa gitti ve markadan bir koleksiyon çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yılın başlarında haberi veren iki kız kardeş bir araya geldi ve Kendall by Kylie Cosmetics koleksiyonunu hazırladı.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan yeni koleksiyonda, highlighter ve bronzer stickler, parlatıcı, matlaştırıcı pudra ve far paleti gibi birçok farklı seçenek yer alıyor. 26 Haziran’da satışa çıkacak olan koleksiyon için Kylie Jenner; “Sonunda size çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Kendall-Kylie koleksiyonunu gösterdiğim için çok heyecanlı ve mutluyum” dedi…

