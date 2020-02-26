Lady Gaga yeni ruj serisini tanıttı

Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga, içinde allık, fondöten, göz farı, ruj gibi pek çok kategoride kozmetik ürünler bulunan Haus Laboratories markasına yeni bir ürün daha ekledi ve bunu Instagram paylaşımıyla da takipçilerine duyurdu.



‘Le Monster Matte Lip Crayon’ kalem rujlardan bahseden yıldız, 12 farklı renk seçeneğine sahip bu serinin tüm ten renklerine uyumlu olarak tasarlandığını vurguladı. Kremsi yapıda, mat bitişli ve yoğun kapatıcı özelliğine sahip olan kalem rujlar, oldukça kalıcı özelliğiyle de dikkat çekiyor. Lady Gaga “Tıpkı konserlerdeki makyajım gibi dayanıklı, çekici ve güvenilir” sözleriyle bahsettiği yeni serisini ruj aşıklarıyla buluşturuyor.