Lazerden ne kadar sonra güneşlenilir?

Lazerden ne kadar sonra güneşlenilir?

Lazer epilasyon işlemi istenmeyen tüylerin kalıcı olarak giderilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Lazer epilasyon yönteminden yararlanmak isteyenlerin öncelikle bilmesi gereken bazı durumlar vardır. Özellikle güneşli havalardan cildinizi sakınmak ve bazı talimatlara uymak gerekir. Peki, lazerden ne kadar sonra güneşlenilir?

Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri gidermek için dalga boyutunda ışık enerjisinin cilde zarar vermeden yalnızca kıl köküne ulaşarak kıl kökünü tahrip eden tıbbi bir prosedürdür. Aşırı tüylenme sorunu olanlar için etkili ve kalıcı çözüm sağlar. Yaygın kullanım alanları arasında bacak, koltuk altı, bikini bölgesi, kol, yüz bulunur. Bunun yanı sıra göz kapağı ve çevresi hariç hemen hemen her alanda istenmeyen tüyleri yok etmek mümkündür.

Lazer epilasyona yeni başlayanlara lazer epilasyona hazırlanmak için özel talimatlar sunulacaktır. Epilasyon öncesi antibiyotiklerden kaçınmak, ağda ve cımbız kullanımından uzak durmak ve lazer tedavisinden birkaç gün önce traş yapılması önerilir. Aynı zaman da lazer epilasyon öncesinde ve sonrasında güneşten bir müddet uzak durmak gerekir. Peki lazer epilasyondan ne kadar süre sonra güneş bir sorun yaramaz? İşte lazer sonrası güneşleme süresi…

LAZER EPİLASYON SONRASI NE ZAMAN GÜNEŞE ÇIKILABİLİR?

Lazer uygulamasından sonra mümkün olduğu kadar güneşten kaçınmak gerekir. Özellikle ilk 2 hafta güneşe maruz kalınmamalı ve solaryum kullanılmamalıdır. Zorunlu kaldığınız durumlarda mutlaka yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kremleri kullanmanız gerekir.