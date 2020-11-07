Lif için yetiştiriliyor… Cildi beyazlatıyor

Kabak lifinin faydaları saymakla bitmiyor. Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar cilde şifa oluyor. Kabak lifinin bilinmeyen faydaları haberimizde.

Lif yapımı için yetiştirilen kabaklar hem cilde fayda sağlıyor hem de Hatay’da kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor. Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar, uzun bir sürecin ardından kullanıma hazır hale geliyor. İşte kabak lifinin faydaları…

Hatay’da yetişen kabak lifleri, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye’nin birçok bölgesinde talep görüyor.

Defne ilçesinde evinin bahçesinde kabak lifi yetiştiren Nahya Güzelyurt, geçimini lif kabağından sağladığını belirtti.

LİF İÇİN KABAKLAR NASIL YETİŞİYOR?

Yörede birçok kişinin de kabak lifi sayesinde evine ekmek götürdüğünü aktaran Güzelyurt, “Nisan ayında ekiyoruz ve yavaş yavaş ağaç üzerinde ya da çubuk üzerinde büyüyor. Kabak lifi bakım ve su istiyor. Meyvesini bıraktıktan sonra 1- 2 ay içerisinde lif kabağı ortaya çıkıyor. Daha sonra kuruyor ve soyuluyor. Satarken ise fiyatları lif kabağını boyutuna göre değişiyor” dedi.

SUYA GİRİNCE YUMUŞUYOR

Kabak lifinin cilt bakımında vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Nahya Güzelyurt, “Kabak lifinin cilde olan faydaları saymakla bitmez. Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlar. Kabak lifi cildi beyazlatır. Bir defa kullandıktan sonra normal lif kullanmak istemiyorsunuz. Sert görüntüsü sizi yanıltmasın, suya girince yumuşuyor ve cildi tahriş etmiyor” diye konuştu.

HAMAMLARIN OLMAZSA OLMAZI

Antakya Tarihi Uzun Çarşı’da aktarlık yapan Semir Eraslan, kabak lifinin yörede özellikle tercih edildiğini kaydetti. Lifin evlerin yanı sıra hamamlarda da tercih edildiğini belirten Eraslan, “Kabak lifi, yine yöremize özgü defne sabunu ile beraber banyolarımıza çok kullanılan doğal bir üründür. Bu lifimiz, yapısı gereği ciltte gözenekleri açıcı özelliği bulunmakla beraber cilde inanılmaz derecede faydası var” dedi. (İHA)