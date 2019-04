Madonna Moschino ile özel bir koleksiyon çıkarıyor

Dünyada, özellikle son yıllarda, giyim markalarıyla işbirliği yapmayan ünlü isim neredeyse pek kalmadı. Bu isimlere artık Madonna’da katıldı. MDNA Skin adlı, lüks segmentte yer alan cilt bakım markası dünyaca ünlü giyim markası Moschino ile bir işbirliğine gitti…

Marka ile kozmetik koleksiyonu çıkaran Madonna’nın yeni ürünleri yakında piyasaya çıkacak. MDNA Skin, üç farklı setten oluşuyor ve Hydration Trio, All Eyes on You ve Runway-Ready Essentials isimli setler, farklı cilt ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre ürünler içeriyor. Moschino’nun bu işbirliğine katkısı ise transparan çantası oluyor.