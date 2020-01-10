Düşük kaşlar ifadenizin değişmesine neden olabilir. Dağınık ve düşük kaşları kaldırmak göz çevrenizin daha aydınlık ve daha orantılı görünmesini sağlayabilir. Kaşlarınızı kaldırmak için birçok makyaj hilesi ve kozmetik çözümler bulunabilir. Peki makyaj ile kaş kaldırma teknikleri nasıl uygulanır?

Doğru makyaj ve makyaj malzemeleri ile düşük kaşlarınızı kaldırabilir ve göz makyajınızın daha güzel ve çarpıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Kaşlar yüzünüzün ifadesini belirler ve bakışlarınıza anlam katar. Özellikle kadınlar için kaşlar oldukça önemlidir. Her ne kadar kaşlarınızı şekilden şekle sokmaya çalışsanız da kaşlarınızı doğal haline bırakmak daha dolgun ve belirgin olmasını sağlar. Sürekli alınan inceltilen kaşlar küser ve dökülmeler meydana gelebilir. Kaşlarda seyrekleşme sorunu kadınların yaşamak istemediği sorunlardan biridir.

MAKYAJLA KAŞ KALDIRMA HİLESİ

Kaşlarımız yüzünüze ne kadar uygunsa o kadar güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Ancak kaş kıllarının aşağı doğru bakması ya da kaşların düşük olması estetik olarak hoş bir görünüm sergilemezler. Yalnızca dakikalar içinde düşük kaşlarınızdan kurtulabilir ve kaşlarınızı küçük makyaj hileleri ile yukarı kaldırabilirsiniz. İşte o yöntemler ve ipuçları…

-Düşük kaşları kaldırmaya yardımcı kaş aydınlatıcı ve yukarı kalkmasını sağlayan kaş kalem ile kaşlarınıza dakikalar içinde daha kalkık bir görünüm verebilirsiniz. Kaşlarınızın altına sürerek fırça veya parmaklarınızla dağıtarak kaşlarınızı kaldırabilirsiniz. Bu sayede göz çevreniz daha aydınlık ve dinlenmiş görünecektir.

-Kaşlarınızın alt kısımlarına beyaz, pudra tonlarda fondöten, açık renk bir far veya kapatıcı kullanarak kaşlarınızın daha kalkık görünmesini sağlayabilirsiniz.