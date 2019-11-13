Makyaj öncesi cilde bakım yaparak yatıştırmak makyajın kusursuz görünmesini sağlar. Pürüzsüz bir ten makyajı için saatlerce uğraşmaya gerek yok çünkü bakımsız bir cilde ne kadar makyaj yaparsan o kadar kötü bir görünür. İşte makyaj öncesi cildinizi canlandırmaya yardım edecek baklım önerileri ve makyaj öncesi doğal maske tarifi…

Bazı kapatıcılar cilt kusurlarını kapatmaya yardımcı olsalar da pürüzsüz bir cilde yapılan makyajın yerini asla tutmayacaktır. Üstelik aşırı makyaj doğallıktan öte yapay bir görünüm kazandırır. Profesyonel makyaj artistleri makyaj öncesi cilt bakımı yaparak cildi makyaja hazırlarlar. Vaktin kısıtlı ise kağıt maske ile makyaj öncesi pratik bir bakım uygulayabilirsin. Özel bir gün için, bir gece önceden cilt bakımını yaparak kusursuz bir makyaja kendini hazırlayabilirsin. Sivilce ve siyah noktalardan arınmış ve nemlenmiş bir cilde uygulanan makyaj taze ve bakımlı bir görünüm sağlar. Cildini makyaj öncesi temizleyici bir jel ile yıkayarak kir ve toksinlerden arındırabilirsin. Ciltteki yağ oranını dengeleyen bir tonik ile cildine ferahlık hissi verebilir ve canlı bir görünüme kavuşturabilirsin. Son olarak yağ oranı düşük bir nemlendirici ile cildini nemlendirerek makyaja hazırlamalısın. Makyaj öncesi bakım yaparak pürüzsüz bir görünüme kavuşmak için sınırsız kozmetik ürünleri satın alabilirsin ama doğal bir bakım ile cildinde daha etkili sonuçlar almak mümkün. Böylelikle paran cebinde kalırken herkesin evinde bulunan malzemelerle hiç kuşkusuz doğal maskeler yapabilirsiniz. İşte makyaj öncesi doğal maske tarifi;

SODA VE YOĞURT İLE MAKYAJ ÖNCESİ BAKIM

Malzemeler;

2 çay kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı soda

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

4-5 damla limon suyu

Yapılışı;

Yoğurt ve sodayı bir kasede karıştır ve diğer malzemeleri ilave et. Ardından cildine sür ve 6-7 dakika bekle. Son olarak ılık su ile cildini maskeden arındır.