Makyajının tüm gün kusursuz görünmesini kim istemez. Ancak kullanılan ürünlerden, hava koşullarına kadar kalıcılığı etkileyebilecek birçok faktör vardır. Makyajınızın uzun ömürlülüğünü, kalıcılığını sağlamak en az makyaj kadar önemlidir çünkü dağılmış bir makyaj korkunç görünmenize neden olabilir. Peki, makyajın kalıcılığı nasıl arttırılır?

Ayna karşısında saatlerce özenerek yaptığınız makyajınızın tüm gün etkili bir biçimde dayanıklı olmasını mı istiyorsunuz? Makyajınızı tazelemek sıkıcı mı geliyor? O halde makyajınızın kalıcılığınız arttırmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları işinize yarayabilir. İşte tüm gün makyajınızı korumanızı yardımcı olacak o püf noktalar…

NEMLENDİRİCİ KULLAN

Uzun süreli kalıcı bir makyaj ve harika bir görünüme sahip olmak için cildin makyaja doğru bir şekilde hazırlanması gerekir.

Cildi nemlendirmek hoş ve taze bir görünüm vermekle kalmaz aynı zamanda yüzünüze uyguladığınız makyajın kalıcılığını da arttırmaya yardımcı olur. Cildiniz ister yağlı ister kuru olsun makyaj öncesi ideal cilt kremini uygulamak cildin makyaja hazırlanmasını ve ürünlerin cildinizde daha kalıcı olmasını bu sayede makyajın uzun süre kalıcılığını arttırmaya yardımcı olur.

DOKUNUŞLARA ÖNEM VER

Makyaj yaparken kadınların en büyük hatalarından biri de ürünleri sünger, fırça veya parmakları ile yüzüne sürükleyerek uygulamaktır. Ancak ideal olanı cildinize dokunuşlarla vurgulayarak uygulamak daha doğru bir yöntemdir. Bu sayede makyajınızın yüzünüzde daha eşit, kalıcı ve iyi durmasını sağlayabilirsiniz.

MAKYAJ ÖNCESİ BAZ UYGULAYIN

Makyajdan önce yüze baz uygulayarak makyajınızın uzun saatler kalıcılığını arttırabilirsiniz. Fondöteniniz için yaratacağınız en iyi zemini baz uygulayarak sağlamanız mümkün. Yapılan makyajın günün sonunda da aynı şekilde kalmasını isteyenler için baz en iyi seçeneklerin başında yer alır.

DUDAK KALEMİ İLE KALICILIĞI ARTTIR

Makyaj yaptıktan sonra en çabuk dağılan hatta yok olan ürünlerden biri de ne yazık ki rujlardır. Sizi bu dertten kurtaracak bir formül verecek olursak, rujunuzla aynı tonlardaki dudak kalemi ile dudaklarınızın içini boyayın, rujunuzu sürün ve ardından pudra ruj uygulayarak tüm gün kalıcı bir dudak makyajını elde etmenin keyfini sürün.