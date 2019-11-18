Makyajda uygulanan küçük hilelerle kusurlu alanlarınızı daha ince, daha dar ve daha orantılı gösterebilmeniz mümkün. Yüz kontörleme işleminde en önemli püf noktalardan biri de buruna istenilen şeklin verilmesidir. Peki, makyajla burun inceltme nasıl yapılır?

Burnunuz yüzünüze göre daha büyük ve daha geniş olabilir. Makyajla burnunuz daha ince ve yüzünüze göre daha uyumlu hale getirmek için yalnızca küçük dokunuşlar yeterli olabilir. Yüzünüzde kontör uygulamak ve hoşlanmadığınız kusurlarınızı gizlemek için kullanabileceğiniz tonlarca makyaj püf noktası bulunabilir. Şekillendirme, harmanlama ve burnunuzdan makyajla nasıl dikkati uzaklaştırabileceğiniz hakkında bilgi edinmek, daha küçük bir burnun yanılsamasını yaratmaya yardımcı olabilir. Küçük bir pratikle burnunuzdaki değişikliğe şaşırabilirsiniz. Peki, makyajla burun inceltme nasıl yapılır? Devamı yazımızda…

Adım 1: Ten renginizden iki ton koyu pudra, kapatıcı ya da mat bronzer ile burnunuzun yan kısımlarından iki tane hat çekin. Sürdüğünüz koyu renkli kapatıcıyı yalnızca burnunuzun yan kısımlarına dağıtın.

ADIM 2: Açık renkli bir aydınlatıcı veya fondöteni göz seviyesinden başlayarak burnun uç kısmından biraz yukarıda kalacak şekilde çizgiyi sonlandırın. Aynı şekilde bu hattı iyice harmanlayın. Makyajınızı mutlaka aydınlık bir alanda yapmaya özen göstermelisiniz. Özellikle kontör uygulaması yaparken ışık alan bir alanda yapmak daha doğal bir görünüm verecektir.

ADIM 3: Yüzünün kalanını şekillendir. Dikkati burnunuzdan uzaklaştırmak ve daha ince bir yüz elde etmek için elmacık kemiklerinize kontör uygulayın. Burnunuzda olduğu gibi elmacık kemiklerinizde de aynı şekilde harmanlayın.