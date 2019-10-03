Elmacık kemiğini ön plana çıkarmak küçük bir kontur ve vurgulama ile kolay gibi görünse de profesyonel bir görünüm için doğru şekilde vurgulama yapmak gerekebiliyor. Kontur ve allık elmacık kemiklerini belirginleştirmek için kullanılan malzemelerinden bazılarıdır fakat nasıl uyguladığınız, yüzün hangi kısmında kullandığınız, kullanılan makyaj malzemesi ve diğer ürünler oldukça önemlidir. Peki, makyajla elmacık kemiği nasıl daha belirgin bir hal alır? İşte elmacık kemiğini belirginleştirmek için yapabilecekleriniz...

Elmacık kemiklerinin kusursuz görünmesini sağlamak için bazı ipuçları ve püf noktaları ile daha belirgin bir hale getirebilirsiniz. Genellikle göz ardı edilse de temiz ve nemli bir yüz makyaj için en iyi tuvali sağlayacaktır. Güzel bir makyajı uygulamanın en iyi yolu cildi önceden makyaja hazırlamak olabilir. Cildinizi temizledikten sonra canlandırıcı bir tonik uygulayıp ardından nemlendirmelisiniz. Cildinizi hazırladıktan sonra makyaja başlayabilirsiniz.

ELMACIK KEMİĞİNİ BELİRGİNLEŞTİRMEK İÇİN BAZI YÖNTEMLER

Belirgin elmacık kemikleri için ten renginize yakın bir fondöten uygulayın. Eğer ten renginizi bulmada zorlanıyorsanız mükemmel uyumu bulmak için birkaç rengi karıştırabilirsiniz. Daha sonra, bronzlaştırıcıyı ya da kontur olarak ten renginden iki ton daha koyu olan fondöteni elmacık kemiklerinin hemen altına uygulayın ardından nazikçe fondöten ile karıştırın ve geçişli bir ton hazırlayın. Ardından elmacık kemiklerinin üzerine vurgulayarak uygulayın.

Dikkatli bir uygulama önemlidir, aksi takdirde yüzünüzü yanlış şekillendirebilirsiniz. Yanaklarınızda boşlukları ve pürüzleri vurgulamak için dudaklarınızı sıkmak yardımcı olabilir. Bir başka ipucu da saç dibinizden başlayarak dudaklarınıza doğru sürüklemek olabilir.