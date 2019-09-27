Mario Sorrenti ve kızı Gray Sorrenti’den La Mer işbirliği

Lüks cilt bakım markası La Mer, efsanevi moda fotoğrafçısı Mario Sorrenti ve kendisi gibi fotoğrafçı olan kızı Gray Sorrenti ile heyecan verici bir işbirliği gerçekleştirdi. Baba-kız, markanın kampanyası için deniz kenarında özel bir çekim gerçekleştirdi.

Markanın ikonik Crème de la Mer kutusunu sanatsal bir bakış açısıyla yorumlayan Lorenzo, kızıyla, denizde birlikte geçirdikleri yaz günlerini en güçlü görsel ve sözel alıntılar ile yakaladı. Mario ve Gray birlikteliği La Mer'in Edge of the Sea kampanyasında La Mer'in ruhuna yeni bir yorum kattı ve ikili, bu kampanyayı La Mer'in sonsuza kadar esin kaynağı olan deniz sevgisine adadı.

La Mer gibi, Mario'nun efsanevi moda fotoğrafları da klasik ama modern ve benzersiz kalitesi ile bilinirken, Gray ise, moda ve sanatta çığır açan fotoğrafçıların bir adım ötesine ulaşmayı hedefliyor. Yakaladığı görüntüler, hiç bitmeyen bir iç gözlem arayışını; ham, genç ve sanatsal bir ifadeyi çağrıştırıyor.

Mario ve Gray Sorrenti kendi benzersiz siyah-beyaz fotoğrafçılık yetenekleri ile Crème de la Mer için iki sınırlı sayıda ambalaj tasarladı.

