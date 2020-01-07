Maskara seçerken nelere dikkat edilmeli?

Makyaj çantanızın vazgeçilmez parçalarından biri olan maskara, makyajınızın bir anda havasını değiştiren makyaj malzemesidir. Tüm maskaralar birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Buna bağlı olarak maskara seçiminde birçok çeşidin arasından size hangisinin uygun olduğunu seçmek biraz zorlayıcı olabilir. İşte maskara seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

Çoğumuz maskara kullanmadan bir makyajı hayal bile etmek istemeyiz. Canımızın makyaj yapmak istemediği zamanlarda bile tek başına maskara kullanarak, bakışlarımızı daha etkili bir hale getirebiliriz. Hemen hemen her kozmetik mağazasında bulabileceğiniz maskaralar birçok çeşide ve özelliklere sahiptir. Öyleyse ne tür maskaraları seçmelisiniz?

İşte maskara seçerken size yardımcı olacak püf noktalar;

-Kalın ve sık kıllı fırçalar kirpiklerinizin daha uzun ve hacimli görünmesini sağlar. Pek çok kişinin tercihi de kalın ve sık kıllı klasik fırçalardır. Kullanımı rahattır ve maskarayı kirpiklerinize eşit olarak sürmenizi sağlar.

-Düz kirpiklere sahipseniz en çok kirpiklerinize şekil verirken zorlanabilirsiniz. Fırçası kıvrık fırçalar kirpiklerinizin kıvrılmasını ve istediğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

-İnce ve uzun yapıya sahip olan maskaraların sürülüşü oldukça kolaydır ve topaklanma sorununu ortadan kaldırabilir. Tüm kirpikleri kavrayarak daha uzun bir görünüm verir. Tel tel kirpikleri ayırarak kirpiklerin daha sık görünmesini sağlar.

-Alt kirpiklerinize maskara uygularken mikro maskaraları tercih edebilirsiniz. Her ne kadar gerekli olmasa bile alt kirpiklere maskara uygulamak gözlerinizin daha büyük görünmesi için kusursuz bir yoldur.