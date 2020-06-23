Son günlerde maya maskesinin cilde etkilerini duyan herkes bu maskenin nasıl yapıldığını araştırıyor. Kuru, yağlı ya da solgun bir cilt tipine sahipseniz, akne problemleri, siyah noktalar ve cilt lekeleri gibi birçok cilt problemlerini gidermek için maya maskesi size en pratik çözüm sağlayacaktır. Peki, maya maskesi tarifi, maya maskesi nasıl yapılır?

Maya tek hücreli bazen de çok hücreli ökaryot yapılı mantarlara verilen addır ve tükettiğimiz birçok gıdanın içerisinde bulunur. Ancak tek başına besin amaçlı kullanılmamakla birlikte cilt ve saçlar için birçok faydalara sahiptir ve bu maskeyi düzenli uyguladığınızda cildinizde fark edilir bir yenilenme, kırışıklılarda azalma, yağ dengesinde düzelmeler meydana gelir. Aynı zamanda maya maskesi, egzama ve dermatit gibi bazı cilt hastalıklarının belirtilerini hafifletmek için doğal bir tedavi yöntemidir.

MAYA MASKESİNİN İÇERİĞİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLER

B1 VİTAMİNİ: Güçlü antioksidan etkisi ile cildin yaşlanmasını ve birçok olumsuz etkileri geciktirmeye yardımcı olur. Kırışıklıkları ve cilt lekelerini önler.

B2 VİTAMİNİ: Cilt hücrelerinin yenilenmesini ve yeni cilt hücrelerini teşvik edici özelliğe sahiptir.

B3 VİTAMİNİ: Mayada buluna B3 vitamini cildin yanı sıra saçlar için de önemli vitaminlerdir. Aknelerin iyileşmesini ve oluşumlarını durdurmaya yardımcı olur.

B6 VİTAMİNİ: Ciltteki aşırı kuruluk problemini ve sivilcenin neden olduğu lekeleri giderir. Düzenli kullanıldığında birçok cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

FOLİK ASİT: Folik asit etkili antioksidan içeriği ile akneye neden olan bakterileri temizler ve cildin görünümünü iyileştirir.

YENİLEYİCİ MAYA VE YOĞURT MASKESİ

Solgun ve kuru ciltler için ideal olan bu maskenin yapımı da oldukça pratiktir. Yarım yemek kaşığı yaş maya ile yarım yemek kaşığı yoğurdu karıştırın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın. Maskeniz kuruduktan sonra cildinizi ılık su ile yıkayın.

Maya maskelerini haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Cilt problemleriniz azaldıkça maskeyi haftada bir uygulayabilir hatta 10 günde bire kadar düşürebilirsiniz.