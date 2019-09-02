Mayonezin saçlarınıza faydalarına inanamayacaksınız

Saçlarınızı beslemek için türlü türlü maskeler denemişsinizdir, fakat mayonezin pek duyulmamış etkisi tüm denediklerinizi geride bırakabilir.

Mayonezi saçımıza sürmek kimsenin aklına gelmez. Fakat mayonezin karışımı olan yumurta, yağ ve sirke tam anlamıyla saçların ihtiyacı olduğu bir ilaç niteliğinde. Düzenli kullanımda mayonez, saçın daha sağlıklı uzamasına ve daha az zarar görmesine yarıyor.

Gelin mayonezin faydalarını beraber inceleyelim…

Mayonez, tam anlamıyla muhteşem bir saç kremi! İçeriğinde bulunan yağlar sayesinde saçınızı beslemekte bire bir.

İçeriğinde bulunan yumurta, yağ ve sirke, saçınızı nemlendirmede oldukça yardımcı oluyor. Ayrıca saçın uzama evresini hızlandırıp, saç telleriniz kalınlaştırıyor.

Çatallaşmış saç uçlarına elveda! Elinizin altında saç uçlarınıza iyi gelen mucizevi bir ilaç var. Mayonezin içinde bulunan besleyici maddelerin çatallaşmış saç uçlarına iyi geliyor, saç uçlarınızı besliyor.

Yüksek oranda yağa sahip olan mayonez, saçınızda oluşmuş yıpranmaları gidermeye de yardımcı. Protein bakımından da zengin olması, kırılmış saçları onarıp, aynı zaman da güneşten de koruyor.

Düzenli kullanımda mayonez, saçlarınızı yumuşatıp, karışmasına engel oluyor ve kolay tarama imkanı sunuyor.

Kepek problemi bir çok kişinin en büyük sorunu. İçinde bulunan sirke, saç derisinin pH seviyesini tekrar düzenleyip, yağ dengelemesi yaparak kepek oluşumuna da engel oluyor.

Mayonezi saçlarınızda nasıl kullanabilirsiniz?

Saçınızı şampuanlamadan önce ıslatın. Mayonezi saç kremi gibi saçınıza eşit miktarda yedirin ve streç filmle başınızı sarıp en az 15-30 dakika bekletin. Daha sonra saçınızı her zaman kullandığınız şampuanla yıkayıp maskenizi arındırın.