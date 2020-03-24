Medikal Estetik Tıp Derneği ve Estetik Tıp Derneği uyardı ‘Estetiğe ara verin’

Estetik hekimleri, yaptıkları bir açıklama ile, corona virüsünün tüm dünyayı etkilediği şu günlerde, tüm sağlık personeline saygı göstermek ve virüs yayılımını engellemek adına estetik operasyonlarının ertelenmesini istedi...

Medikal Estetik Tıp Derneği ve Estetik Tıp Derneği, bugün bir açıklama yaptı ve mecbur olmadıkça estetik operasyonlarının ertelenmesini istedi. Estetik hekimleri, sosyal izolasyona katkı sağlamak ve virüs yayılımını engellemek için estetik işlemlerle ilgili faaliyetlerin bu süreç ortadan kalkana kadar ertelenmesinin önemli olduğuna değindi. İşte o açıklama…



Halkımıza duyurumuzdur

Ülkemiz Coronavirüs Salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu süreci mümkün olduğunca asgari zarar ve kayıpla atlabilmek için halkımızın daha duyarlı, bilinçli ve dayanışma içinde olması gerekmektedir. Zorunlu haller dışında evlerimizde kalmak, sık sık el yıkamak, kolonya kullanmak gibi temel temizlik davranışlarını devam ettirmek, üçüncü şahıslarla mümkün olduğunca temastan kaçınmak bireysel olarak ilk yapılması gerekenler.

Kronik hastalık varlığında ve ileri yaşlarda daha fazla hayati risk içeren bu virüs enfeksiyonundan korunmak için kendimizi, ailemizi, çevremizi ve tüm ülkemizi korumak temel yurttaşlık sorumluluğumuzdur. Bu salgın ya da başka bir sebeple hayatla ölüm arasındaki olası mücadelemizde en büyük destekçimiz olan ,fedakar koşullarda kendi sağlıklarını yitirmek pahasına ön safta mücadele eden doktor , hemşire ve tüm sağlık personeline saygı göstermek, görev yapmalarına yardımcı olmak ve öneri ve uyarılarına riayet etmek en doğru davranış olacaktır.

Biz sağlık alanının olabildiğince elektif yani mecburi olmayan bir bölümünde yer alan hekimler olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmak konusunda son derece kararlıyız. Sosyal izolasyona katkı sağlamak ve virüs yayılımını engellemek için estetik işlemlerle ilgili faaliyetlerin bu süreç ortadan kalkana kadar ertelenmesini son derece önemli görüyoruz. Üyelerimizden ve hastalarımızdan bu bilinçle hareket etmelerini toplum sağlığı açısından rica ediyoruz… Saygılarımızla… Medikal Estetik Tıp Derneği, Estetik Tıp Derneği