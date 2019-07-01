Sivilce nasıl geçer? Meghan Markle’ın bakım uzmanından sivilce tedavisi için öneriler

Birçok kişinin en sık yaşadığı cilt sorunlarından biri olan sivilcelerden tamamen kurtulmak mümkün. Meghan Markle'ın kişisel bakım uzmanı Sarah Chapman, sivilceli bir ciltle baş etmenin yollarını anlattı...

Kaç yaşında olursanız olun, özellikle yağlı bir cilde sahipseniz, sivilce sorunuyla her an karşılaşabilirsiniz. Peki bu sivilcelerden nasıl kurtulursunuz? Meghan Markle’ın kişisel bakım uzmanı Sarah Chapman, sivilceli bir ciltle nasıl baş edebilceğinizi anlattı…

Ilık kompres yapın

Sarah ilk adım olarak ılık kompres öneriyor. Sivilcenin çabuk gelişmemesi adına etkili olan bu yöntemle, antibakteriyel etki sağlıyor. Bunun için sıcak-ılık suya cadı fındığı yağı veya çay ağacı yağı damlatarak temiz bir pamuğu batırın. Daha sonra yüzünüzde başka yere değmeyecek şekilde yalnızca kızarıklığın üzerine pamuğu bastırın.

Dikkatlice sıkın

Şimdiye kadar hep sivilcelerin sıkılmaması gerektiğini öğrendik. Ne var ki Chapman, evde kendi başınıza olmasa da bir uzman yardımıyla ya da uzmana gidecek vaktiniz yoksa, bu uygulamayı yaparken doğru bir şekilde ve temiz ellerle yaptığınızdan emin olmanız gerektiğini belirtiyor. Sıkma işleminden önce yüzünüzü yıkayın veya ılık bir duş alın. Böylece gözenekleriniz daha yumuşak ve temizlik için daha elverişli halde olacak.

Sivilcenin sıkılmaya hazır olduğunu anlamak için etrafından biraz sıkın. Bir şişlik hissediyorsanız sivilce temizlenmeye hazır demektir. Temiz ellerle dikkatlice sıktıktan sonra alanı sterilize edin ve daha sonra hiç dokunmayın. Sivilceyi sıktıktan sonra bir daha temas etmemeniz fazlasıyla önemli.

Koruyun ve kapatın

Bu aşamada öneri ise Meghan Markle'ın düğün makyajını yapan Daniel Martin'den geliyor: “Bir sivilceyi kapamak için az miktarda kortizon jel içeren ürün alıp ince bir tabaka halince üzerine uygularım. Bu o bölgenin korunmasına yardımcı olur. Böylece sonrasında primer, kapatıcı ve fondöten uygulanabilir. Sivilcenin makyaj ürünleriyle direkt olarak kapanmaması çok önemli.”

