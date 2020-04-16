Mide balonu nedir? Mide balonu nasıl takılır?

Fazla kilo problemi yaşayan kişilerin bıçak altına yatmadan ideal kilolarına ulaşmaları için pek çok seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arasında en sık başvurulan mide balonu tedavisi kilo sorunu yaşayan pek çok kişiye umut ışığı oluyor. Peki, mide balonu nedir, nasıl takılır?

Günümüzde obezite tedavisinde kullanılan ameliyatsız teknikler birçok başarılı operasyonla oldukça etkili sonuçlar sağlıyor. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri olan mide balonu tekniği kilo sorunu yaşayan pek çok kişinin istenmeyen kilolarından kurtulmasına yardımcı oluyor. Ancak ameliyatsız olan bu tedavi yöntemi 20-25 kilo vermeyi sağlıyor. Bununla birlikte balon çıkarıldıktan sonra diyete sadık kalınmadığı takdirde tekrar kilo alımına neden olabiliyor.

Tıbbi olarak “İntra gastrik” olarak tanımlanan mide balonu yönteminde uzun bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Hedefinde 15-25 kilo kaybetmek isteyen hastalar için oldukça etkili olan bu yöntem mide balonu alındıktan sonra beslenme alışkanlıklarına büyük bir dikkat ve özen gösterilmesi gerekir.

NASIL TAKILIR?

Mide balonu tekniği aşırı kilolu hastaların ameliyat öncesi kilo vermelerini kolaylaştırmak ve kilo problemi çok fazla olmayıp ameliyata uygun olmayan kişiler için uygulanmaktadır. Mide balonu yöntemi ile ortalama 15 dakikada, hafif uyku halinde veya genel anestezi altında uygulanır. Bu teknikle endoskopi yoluyla hastanın midesine yumruk büyüklüğünde bir balon konur ve bu sayede beslenme alışkanlıklarında değişikler yaşanır. Kısa zamanda takıldığı için hastanede yatılmasını gerektirecek bir durum yoktur. Takıldıktan sonra yaklaşık 6-12 ay sonra çıkarılması gerekir.