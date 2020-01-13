Mide botoksu, cerrahi işlem gerektirmeden şişmanlıkla mücadele eden birçok kişinin kilo vermesi için başvurduğu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Genellikle cilt üzerinde yaşlanma etkilerini ortadan kaldırmak için yaygın olarak kullanılan botoks bazı nörolojik sağlık problemlerinde de kullanılır. Artık kullanılan yeni bir uygulama alanı ise zayıflamaya yönelik. İşte mide botoksu ile ilgili merak ettikleriniz... Mide botoksu nedir, nasıl yapılır?

Mideye Botilinium toksin (botoks) uygulanarak midenin belli bölgelerine endoskopik yöntem ile Botilinium toksin enjekte edilerek fazla kilo problemi yaşayan kişilerin kilo vermesine yardımcı kilo verme yöntemidir.

MİDE BOTOKSU NASIL YAPILIR?

Mide botoksu öncesi yapılan muayenelerden sonra herhangi bir sorun yok ise mide botoksu tüketilen besin miktarını azaltır, doygunluk hissi verir ve böylelikle kilo vermeyi kolaylaştırır. Bu tedavi endoskopik yöntemlerle uygulanır ve 20-30 dakika sürer. Mide botoksu uygulamasından sonra 2 saat gözetim altında tutularak hemen evine geri dönebilirler. Hastalar bir gün sonra normal yaşantılarına dönebilirler. Cerrahi müdahalelerden korkan ve diyet programı ile sıkıntılar yaşayan kişiler, mide botoksunun yanı sıra diyet problemi ile birleştirilerek yeni bir yaşam tarzı edinebilirler. Aynı zamanda düzenli yapılan egzersizlerle 5-6 ayda 20 kilo kadar kilo vermek mümkündür.

MİDE BOTOKSUNUN ETKİLERİ NELERDİR?

Botoks mide kaslarına uygulanır ve mide kaslarında oldukça etkilidir. Örneğin, yiyecekleri 2-3 saatte işleyen mide kaslarının kasılması ve bu işlenmiş yiyecekleri 4-5 saatte atması yavaşladığından, bu işlem 10-12 saate kadar sürebilir. Açlık hormonu bastırılarak bu hormonun seviyesi büyük ölçüde azalır. Böylelikle hastanın iştahı azaltılarak doygunluk hissi yaşaması sağlanır.