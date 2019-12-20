Mide detoksu, vücudun çevresel kirleticiler veya aşırı abur cubur, rafine ve işlenmiş gıda tüketimi nedeniyle edindiği istenmeyen toksinlerden kurtulma işlemidir. Mide detoksu ise aşırıya kaçtığınız yiyeceklerin zararlarından kurtulabilirsiniz. Ayrıca, kilo ve sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için detoks uygulayabilirsiniz. Peki, mide detoksu nedir, nasıl yapılır?

Karaciğer tüm toksinleri düzenli aralıklarla temizleyebilen bir organ olmasına rağmen, hemen hemen her zaman yaşam tarzınız ve beslenme alışkanlıklarınıza önem vermeniz gerekebilir. Vücutta toksin birikiminin en önemli nedeni, yüksek oranda kızartılmış, işlenmiş, rafine edilmiş ve paketlenmiş gıdaların tüketimidir. Aşırı tuz ve şeker toksinlere dönüşür ve birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu nedenle yiyeceklerle baskı uyguladığınız midenizi detoksifiye etmek istiyorsanız, o zaman ona yüklediğiniz yükü hafifletmek son derece önemlidir. Daima organik meyve ve sebze tüketimine özen gösterin. Yağ, tuz ve şeker tüketiminizi en aza indirin ve günlük bol bol su için. Az az ve sık sık yemeyi ihmal etmeyin. Özellikle akşam yemeklerinden sonra hazımsızlık, şişkinlik ve gaz problemlerine karşı doğal çözümlerle hem formunuz hem de sağılığınızı koruma altına alabilirsiniz. Mide nasıl rahatlatılır? Mide detoksu hakkında tüm merak ettikleriniz püf noktaları ile sizlerle…

YEŞİL BİR SMOOTHİES İLE MİDENİZİ RAHATLATIN

Smoothies sadece lezzetli değil, aynı zamanda son derece besleyici. Smoothieler ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler kullanılarak da yapılabilir ya da 1 veya 2 gün ağırlıklı olarak sebze ve meyve tüketerek bir mola verebilir ve sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz. Meyve ve sebzeler hafif hissetmenizi sağlayacak ve bağırsaklarınızı dinlendirmeye yardımcı olacaklardır.

3 GÜNLÜK MİDE DETOKSU

Yediklerinize ve içtiklerinize önem verirken ayrıca egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Bu sayede mideniz rahatlarken bir yandan da hızlı bir şekilde yağ yakabilirsiniz. İşte yağ yakımını hızlandıran mide detoksu için yapılması gerekenler…

1.GÜN

Sabah aç karnına bir bardak ılık limonlu su için. Gün boyu genellikle meyve veya meyve salatası tüketmeye çalışın. Gün içerisinde yalnızca 2 dilim çavdar ya da kepek ekmeği tüketebilirsiniz. Akşam bitki çayı tüketin. Aralarda yaklaşık 7-8 bardak limonata için.

2.GÜN

Sabah: 1 Fincan yeşil çay, 2 ceviz, 1 havuç ve 2 dilim ekmek

ÖĞLE: 1 porsiyon haşlanmış sebze, 2 tane yumurta, 1 adet domates

AKŞAM: 1 dilim biftek, salata, aralarda salata ve meyve, bol bol su, 2 fincan bitki çayı

3.GÜN

SABAH: 1 elma, meyve salatası, light bisküvi tüketilebilir.7-8 bardak limonata, akşam 1 fincan rezene veya yeşil çay

ÖĞLE: 2 adet soğan, 2 adet kabak, 1 miktar barbunya, dilediğiniz kadar semizotuna 1 litre su ilave edin ve sebze çorbası yapın. Domates, baharat ilavesi yapabilirsiniz.

AKŞAM: Öğlen hazırladığınız sebze çorbasından tekrar yapın ve tüketin. 2 dilim çavdar ekmeği, çok acıkırsanız diyet bisküvi yiyebilirsiniz. 9-10 bardak su için.