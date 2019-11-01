Tüm kadınlar daha dolgun ve uzun kirpiklere sahip olmak ister. Kirpik uzatma serumları ve bakım kürlerinin bu kadar ilgi görmesi bunu gösteren en büyük kanıtlardan bir tanesi. Uzun kirpikler hiçbir zaman modası geçmeyen ve kadınlar arasında adeta bir saplantı haline gelmiş bir konudur. Peki mıknatıslı kirpik nedir? Mıknatıslı kirpik nasıl takılır?

Gelişen güzellik teknolojisine rağmen sahte kirpikler makyaj artistlerinin ve sanatçıların uzun yıllardır kullandığı bir üründür. Özellikle özel günlerin vazgeçilmezi olan kirpikler etkileyici bakışlara sahip olmanızı sağlayabilir. Türk filmlerindeki artistlerin gözlerinin buğusu da belki buradan geliyor olabilir. Yapışkan türde olanlarının yanı sıra mıknatıslı kirpikler kullanım kolaylığı sağlayabilir. Bu tip kirpikler satın almadan önce doğal görünümlü olmalarına dikkat etmelisiniz. Neredeyse görünmez olan mıknatıslar kirpik çizgisinin tam üzerine yerleştiriliyor. Manyetik bir kuvvetle kendi kirpiklerinizi adeta birleştirerek bir bütün sağlayabiliyor.

NASIL UYGULANIR?

Uygulaması oldukça kolaydır. Kullanma talimatını okuyarak işe başlamalısınız. İlk olarak kirpiklerinizi kıvırmalısınız böylelikle kirpikleriniz mıknatıslı kirpiklerle uyum sağlayabilir. Ardından kirpiklerinize hafif bir rimel sürün. Üst manyetik kirpiği kirpik çizgisinin hemen üzerine yerleştirin. Mıknatıslar sayesinde kolaylıkla sabitlenecektir. Kirpikleri çıkarmak istediğinde asla çekmeden nazikçe çıkarmalısınız. Çekerek çıkarma işlemi kirpiklerinizde kopma ve dökülmelere neden olabilir. Üst kirpikleri hafifçe yukarı doğru kaldırarak birbirinden ayırmalısınız. Üst ve alt mıknatısları birbirinden hafif uzaklaştırarak doğal kirpiklerinize zarar vermeden rahatlıkla çıkarabilirsiniz.