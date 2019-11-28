Miley Cyrus saçlarını kestirdi imajını değiştirdi

Miley Cyrus saçlarını kestirerek bir imaj değişikliğine gitti. Eşinden ayrıldıktan sonra Kaitlynn Carter ile sevgili olan, ardından onunla da ayrılan şarkıcı, şimdi çocukluk arkadaşıyla birlikte. Miley'in imaj değiştirmesi ise 'İlişkileri dikiş tutmadı, depresyonda' yorumlarına neden oldu.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, son zamanlarda sık sık imaj değişikliğine gitmeye başladı. Bunda düzensiz aşk hayatının payı büyük. 7 ay evli kaldığı oyuncu Liam Hemsworth ile boşandıktan sonra, blog yazarı Kaitlynn Carter ile birlikte olan Miley, kısa süre sonra ünlü kadın blogger’dan da ayrıldı. Miley şu an çocukluk arkadaşı Cody Simpson ile birlikte.

Farklı saç stilleri ve renklendirmeleri deneyen Cyrus, kış sezonuna girmeye hazırlandığımız şu günlerde yeni saç stili ile karşımıza çıktı. Saçlarını her zamanki gibi stilist Sally Hershberger'in ellerine teslim eden yıldızın kesim anındaki videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu.

Sally Hershberger, Miley Cyrus için hem düz hem de dalgalı olarak kullanılabilecek bir saç tasarladığını söyledi.