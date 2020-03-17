Milia nedir? Milia tedavisi nasıl yapılır?

Milialar küçük yumru benzeri cildin alt yapısında oluşan küçük kistlerdir. Son günlerde oldukça yaygın görülebilen milialar genetik yatkınlık ya da beslenme sorunlarından kaynaklanabilen cilt problemlerinden biri olarak gözlemlenmiştir.

Milia protein olan keratinin cildin altına sıkılmasıyla oluşmaktadırlar. Genellikle göz kapaklarında ve yanakların etrafında görülse de her yerde çıkabilirler. Beyaz ve sarı renklerde küçük kabarıklar şeklinde oluşarak rahatsızlık hissi verebilirler. Herhangi bir ağrı ve acısı olmayan miliaları sıkmaya çalışmak doğru bir yöntem değildir.

Yüzünüzde ya da vücudunuzun bazı bölgelerinde oluşan milialardan kurtulmak için öncelikle cildinizin hijyenine dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda miliaları yok etmek için bazı doğal tedavi yöntemleri uygulayabilirsiniz. Peki milianın tedavisi nasıl yapılır? İşte evde milialardan kurtulmak için doğal çözüm yöntemleri…

MİLİALARA EVDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ DOĞAL TEDAVİ ÖNERİLERİ

1.Haşlanmış patatesin kabuklarını soyduktan sonra püre haline getirin. Göz çevrenize patates püresini uygulayın ve 15 dakika sonra yıkayın.

2.Birkaç damla rezene yağını milianın oluştuğu bölgelere düzenli olarak uygulayın. Rezene yağı milialardan kurtulmanız için iyi bir doğal yağdır.

3.Çay ağacı yağını gece yatmadan önce sorunlu alanlara sürün ve sabah uyandığınızda yıkayın.

4.Mükemmel bir gıda olan bal miliaların da iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bir miktar balı göz çevrenize uygulayın ve 20-25 dakika beklettikten sonra cildinizi yıkayın. Düzenli olarak her gün uygulamaya özen gösterin.