Motivasyonunuzu makyaj yaparak yükseltin

Zamanımızın çoğunu evde geçirdiğimiz bu günlerde en çok ihtiyacımız olan şey motivasyonumuzu yüksek tutmak. Bu günleri cildinize bakım yaparak ya da yeni makyaj teknikleri deneyerek fırsata çevirebilirsiniz.

Herkesin eve kapandığı şu günlerde, motivasyonunuzu yükseltmek istiyorsanız, cildinize bakım yapabilir ya da yeni makyaj teknikleri deneyebilirsiniz. Peki, nasıl farklı bir şey deneyebilirsiniz? Örneğin ‘Kırmızı rujsuz asla’ diyenlerdenseniz bu sefer pembe ruju deneyerek bakışlarınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Pembe bir dudak kalemi ile dudak kontörünü oluşturup, dudağa pembe tonlarda bir gloss uygulayarak dudaklarınızı daha dolgun gösterebilirsiniz. Dudağınıza parlak yapıda ürünler kullanarak hem trendi bir dudak makyajı yapmış olursunuz hem de alışılmışın dışında farklı bir görünümü keşfetmiş olursunuz.



EVDE KOLAY KAŞ ALIMI

Göz makyajı benim vazgeçilmezim diyorsanız doğru kaş ve eyeliner teknikleri ile yüz şeklinize uygun makyaj tarzınızı bulabilirsiniz. Her yüz şeklinin kendine uyumlu bir kaş şekli bulunuyor. Kendi yüz hatlarınıza uygun kaş tekniği olarak altın oran tekniğini uygulayabilirsiniz. Konu hakkında bilgi veren Sephora Türkiye Make-up Artist'i Oğuz Günüç, ‘Burun kanadından kaş başlangıcınızı takip edip kaş başlangıç noktasını, sonrasında burun ucundan gözbebeğinizi takip edip kaş kavisini ve son olarak da burun kanadından göz bitimini takip ederek de kaşın bitişini belirleyebilirsiniz’ diyor ve şöyle devam ediyor: ” Bu ölçüyü altın oran olarak adlandırıyoruz. Kalın kaş trendi devam etmekle birlikte bu yılın diğer trendi ise kaşlarda tüy görünümü… Bu görünümü elde etmek için ise kaş maskarası veya sabitleyici kaş jeli tercih edebilirsiniz.



ÇEKİK GÖZLÜ GÖRÜNMEK İÇİN…

Eyeliner uygulamasında ise gözünüzü çekik göstermek için gözün yarısına kadar eyeliner çekip, devamında kuyruğunu hafif yukarıya çekerek bu etkiyi elde edebilirsiniz. Bu teknik cildinizin daha gergin görünmesini sağlayacaktır.