Muz kilo aldırır mı? Muzun vücuda etkileri nelerdir?

En sevilen meyveler arasında yer alan muz içeriğindeki vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu. Özellikle çocukların iştahla tükettiği bu meyve yaz kış tezgahlar da yerini alıyor. Ancak bu şifa deposu meyvenin kilo alıp aldırmadığı merak ediliyor. Muz kilo aldırır mı? işte muzun vücuda yararları...

Hem iştah kapatıcı hem de kalorisi yüksek olan muzun kilo aldırıp aldırmadığı merak konusu olsa da herkes muz hakkında farklı şeyler söylüyor. Muzun vücuda etkilerini merak ediyorsanız. Muzun yararlarına bir göz atın.

MUZUN VÜCUTTA ETKİLERİ

-Muz tok tutucu özelliğinden dolayı sürekli yeme isteğini durdurur.

-Böbrekler için son derece faydalı olan muz potasyum açısından zengindir.

-Az tuz içeriğinden dolayı tansiyon hastaları için ideal bir meyvedir.

-Muz kalp sağlığını destekler.

-Güçlü antioksidan özeliğe sahiptir.

-Olgunlaşmış muz insülin direnciniz arttırabilir.

-Sindirim sistemini hızlandırabilir.

-Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

MUZ KİLO MU ALDIRIR?

Muz son derece sağlıklı ve lezzetli bir besindir. Ayrıca son derece elverişli aparatif yiyeceklerdir. Her muz ortalama 1 kaloriye sahiptir ve nerdeyse su ve karbonhidrattan oluşmaktadır. Muzlar az miktarda protein içerir ve yağ miktarı nerdeyse hiç yoktur. Karbonhidrat içeriği yüksektir ve bu nedenle diyet listelerinde pek tercih edilmez. Muzun içerisindeki şeker ve karbonhidrat dan dolayı kilo aldıracağı düşünülse de bazıları muzun kilo verdirdiğini düşünmektedir. Burada en önemli konu günlük yediğiniz muz miktarı ve harcadığınız kalori oranıdır. Muzun içerisinde bir takım enzimler bulunur ve bunlar sindirim sisteminin hızlanmasını sağlar ve aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olur. Yüksek miktarda lif kaynağı olan muz kontrollü bir şekilde tüketildiği sürece kilo vermenize katkıda bulunabilir.