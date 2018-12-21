Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Naomi Campbell reklam kampanyası için üstsüz poz verdi
Naomi Campbell reklam kampanyası için üstsüz poz verdi
Ünlü model Naomi Campbell ünlü bir kozmetik markası için kamera karşısına geçti. Çekimlerde çıplak poz veren Campbell'in fotoğrafları hayranlık uyandırdı...
Güzellik 21 Aralık 2018 - 14:29

Dünyaca ünlü top model Naomi Campbell, ünlü kozmetik markası Nars Radiance Repowered’in yüzü oldu. Markanın 2019 yaz kampanyası için kamera karşısına geçen Campbell'in dört portreden oluşan bir fotoğraf dizisi çekildi.
naomicekimÇekimin kamera arkası görüntüleri ise adeta yürek hoplattı. 48 yaşındaki top modelin üstsüz bir şekilde verdiği pozlar dünün konusu oldu.
naomicekim1Yaşına rağmen pek çok kadına taş çıkaracak fitliğe sahip olan Campbell, podyumları bırakmasına rağmen mankenlik yaptığı dönemlerdeki fiziğini korumayı başarmış…

naomicekim2
Son güncelleme: 14:31 - 21.12.2018
Etiketler