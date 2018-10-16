Neslişah Alkoçlar Düzyatan’dan güzellik sırları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, güzellik sırlarını MAG dergisi için paylaştı. Bakım sırlarını anlatan Düzyatan’ın güzelliği hayatı boyunca aktif olarak sürdürdüğü spor yaşantısında gizli… Güzelliğin bir bütün olduğunu ve estetik güzellikle ruhun güzelliğinin birleşmediği sürece güzelliğin eksik kalan bir kavram olduğunu söyleyen Aslışah Alkoçlar Düzyatan olmazsa olmazlarını da anlattı: “Ruhu tatmin edebilmek için meditasyon, bedeni taze tutabilmek için spor, kendimi geliştirebilmek için ise seyahat etmek ve kitap okumak olmazsa olmazlarımdır.”

İki çocuk annesi Alkoçlar sporun hayatındaki yerinden de bahsetti: “Spor, çocukluğumdan beri hayatımda var. Uludağ’da büyüdüğüm için Milli Takım kayakçısıydım, aynı zamanda Milli Takım snowboard oyuncusuydum. İkisinde aynı anda Milli Takım’da olan tek sporcu benim Türkiye’de hala… Şu anda da aktif bir şekilde spor yapmaya devam ediyorum. Kayak yapamıyorum ama her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyorum.”

