Ünlü rapçi Nicki Minaj’a, kuaförü dava açtı. E News’e ulaşan dava dosyasında, Minaj’ın ‘Barbie Dreams’ adlı albüm çalışmasında Acevedo merkezinden kuaförlük hizmeti aldığı, faturaların olmasına rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığın bilgileri yer alıyor.

Merkez Minaj’a defalarca fatura göndermesine rağmen, rapçi ödeme yapmayı reddetmiş. Acevedo’nun verdiği bilgilere göre, günlük kuaförlük hizmeti 1500 dolarmış ve Minaj’ın toplam borcu 43 bin 200 yani yaklaşık 242 bin TL civarında bir borcu varmış.

