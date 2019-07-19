Ombre nasıl yapılır? Evde doğal görünümlü ombre yapımı…

Son yıllarda sıklıkla kullanılan ombre kadınların merak ettiği saç boyama tekniklerinden biridir. Saçlara ışıltı veren bu yöntem saçlarda kullanılan aynı tonların diplerinden uçlarına doğru daha çok açılması ile gerçekleşir. Peki ombre nasıl yapılır?

Ünlü isimlerin de sıklıkla kullandığı ombreyi her yaşta kadın tercih ediyor. Ombre işlemi yaptırılacak bölgeye ve uzmanlığa göre fiyat farklı gösterir. Hemen hemen her kuaförde ombre sıklıkla yapılsa da evde ombre yapmak mümkün. Gölge görünümü alan ombre ince kalın çizgiler ve açık koyu tonlarla bütünleştirilmiştir. İşte evde ombre yapmak için bilmeniz gerekenler…

OMBRE NASIL YAPILIR?

Trend olan bu saç biraz pahalıya patlayabilir. Ortalama miktarı aynı olmakla birlikte kuaförden kuaföre değişiklik gösterebilir. Ombreyi evde kendiniz yaparak maliyetini büyük oranda düşürebilirsiniz. Yapacağınız tekniklerin ve seçtiğiniz renklerin sizinle uyumu oldukça önemlidir.

Malzemeler;

Plastik bir kap

Saç boyama fırçası

Eldiven

Saç renginizden en az iki ton açık saç boyası

Yapılışı;

Boyayacağınız saçlarınızı tarayın ardından diğer kısmı toka yardımı ile toplayın. Karışımını hazırladığınız boyayı saç diplerinin ortalama 20 cm altından başlayarak boyama fırçası ile saçınızı boyayın. Bu şekilde işleminizi tamamladıktan sonra saçlarınızda istediğiniz tonu yakalayana kadar açılmasını bekleyin. Bu süre açık renklerde 20-30 dakika olabilirken koyu renklerde 30-40 dakika yeterli olacaktır.

DOĞAL YOLLARLA OMBRE ETKİSİ

Yaz aylarında güneşe maruz kalan saçlarda açılmalar ve ton farklılıkları görülür. Ombre görünümü yakalamak için saçınıza şapka takarak uçlarının açılmasını sağlayabilirsiniz. Güneş altında acıcı etki sağlayan spreylerin yanı sıra yine doğal olan papatya suyu ve limon suyu da saçlarınızın açılmasına yardımcı olacaktır. Yalnızca bu doğal malzemeleri saç uçlarına sürerek ombre görünümü yakalayabilirsiniz.

RENKLİ OMBRELER

Özelikle esmer bayanların tercih ettiği kızıl tonlar ombere de farklı ve hoş bir görünüm kazandırabilir. Farklılık yaratmak adına kendinize yakışan değişik bir rengi ombre modeline büründürebilir veya bu tonları saç uçlarınızda ya da bir iki tutam saçınızda uygulayabilirsiniz.