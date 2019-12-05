Papatya çayı bitkisel çaylar arasında en popüler çaylardan biridir. Leziz ve yumuşak bir içime sahip olan bu çay bağışıklık sisteminizi iyileştirir, kalp ve cilt sağlığınıza kavuşmanıza yardımcı olur. Peki, papatya çayı nasıl demlenir? Papatya çayının cilde faydaları nelerdir?

Cilt bakım ürünlerinden kozmetik ürünlere ve aromaterapiye kadar her şeyde kullanılan papatya çayı, bir dizi kullanım için güçlü bileşenler içerir. Uzun ve yorucu bir günün ardından rahatlama ve gevşeme için yaygın olarak bilinen papatya, zihninizi ve vücudunuzu sağlıklı tutmak için size yardımcı olabilir. Peki, papatya çayı nasıl demlenir? Papatya çayının cilde faydaları nelerdir?

PAPATYA ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Papatya çayı bahçenizdeki taze çiçekler, kurutulmuş yaprakları veya en sevdiğiniz çay ustasından bir çay poşeti olarak kullanarak hazırlanabilir. Her bir yöntem için talimatlar biraz değişse de, genel olarak aşağıdaki yöntemi uygulamalısınız.

Taze çiçekler kullanıyorsanız, taze çiçekler sapından temizlenmelidir. Bir tencerenin içerisinde bir miktar papatya ve su ekleyerek kaynatın. 5 dakika demlemeye bırakın. Süzgeç ile fincanınıza süzün. Eğer kuru papatya çayı hazırlayacaksanız aynı şekilde bir miktar papatya ve suyu ekleyin kaynatın ve fincanınıza süzün. Tatlandırmak için bal kullanabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYININ CİLDE FAYDALARI

Papatya çayının vücuda olan inanılmaz faydalarının yanı sıra cilde de olumlu etkileri oldukça yüksektir. Cilt ve saç üzerinde mükemmel faydaları olan papatya ile birçok kozmetik ürünün içerisinde karşılaşmak mümkündür. Akne, aşırı güneşlenme veya doğum sonrası oluşan leke tedavisinde kullanılabilir. Cildi pürüzsüzleştirir ve ipeksi bir görünüm kazandırır. Tonik olarak cildinize uyguladığınızda cildinizi yumuşatır ve cilt sorunlarını ortadan kaldırır. Çeşitli papatya maskeleri cilt rengini açmaya yardımcı olur ve cilt sağlığını koruyan mükemmel bir içecektir.