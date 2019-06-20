Paris Hilton güzellik uygulaması The Glam App’i tanıttı

Dünya sosyetesinin en bilindik isimlerinden biri olan Paris Hilton, dün akşam düzenlediği bir akşam yemeği ile, yeni güzellik aplikasyonunun tanıtımını yaptı. Annesi Kathy Hilton’un da katıldığı geceye Kyle Richards, Faye Resnick, Rachel Zoe ve kocası Rodger Berman ve Rachel McCord ve kocası Rick Schirmer gibi isimler katıldı.

Hilton’un yeni uygulaması için exclusive bir kuaförlük hizmeti diyebiliriz. Zira aplikasyonu indirip üye olduğunuzda, kuaföre gitmenize gerek kalmadan, makyöz, tırnak stilisti, kuaför, cilt uzmanı kapınıza geliyor…

Gecede Forbes’e de açıklama yapan Hilton “Güzellik hizmetlerinin geleceği olduğunu düşünüyorum çünkü sadece bir düğmeye dokunarak, bir saç, makyaj ve tırnık stilisti kapınıza geliyor ve sizi hazırlıyor” dedi.

İşinde uzman isimlerle çalıştıklarını da anlatan Hilton, uygulamanın şu an 23 ülkede kullanıldığını belirtiyor: “Bu uygulama ile ünlülerin saç ve makyaj uzmanlarından randevu alarak VVIP hizmeti alabileceksiniz.”

