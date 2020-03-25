Sağlıklı bir cildin en önemli unsuru doğal bir parıltıya sahip olmasıdır. Ancak, stres, uykusuzluk, yaş, beslenme gibi alışkanlıklar cilt yapısında bozulmalara mat, kuru ve solgun bir cilt yapısına neden olmaktadır. Peki parlak bir cilt için yapılması gerekenler nelerdir? İşte çok önemli ipuçları...

Her kadın pürüzsüz, parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister ama hayat şartları buna çoğu zaman izin vermeyebilir. İş hayatı, doğumlar, ev işleri derken kişisel bakım yapmak ya da kendimize biraz zaman ayırmak neredeyse imkansızlaşır. Kendini bu kadar koşuşturma içerisinde ve bakımdan soyutlamanın sonucu olarak zamanla ciltte gözle görülür değişimler yaşanır. Parlaklıktan eser kalmayan ince çizgilerin oluştuğu, kuru ve yıpranmış bir ciltle karşılaşabiliriz. Ancak cildin yeniden toparlanmasını sağlamak ve cildin parlaklığını, nemini ve canlılığını yeniden kazanması için onu besleyebilir ve cildinizin günden güne esnek, aydınlık ve daha bakımlı olduğunu fark edebilirsiniz.

Aydınlık ve parlak bir cildin anahtarı gözenekleri tıkayan ve donuk bir görünüme neden olabilecek kir, yağ ve bakterileri cildinizden tamamen uzaklaştırmaktır. Aynı zaman da cilt sağlığınız için yaşam şeklinizde bazı değişiklikler yapmak cilt sağlığınızı korumanıza ve cildinizin ışıl ışıl parlamasına büyük katkıda bulunur. İşte parlak bir cilt için yapmanız gerekenler…

SUSUZ KALMAMAYA DİKKAT EDİN

Cildinizin nemlenmesi için günde ortalama 8-10 bardak su tüketmeniz gerekir. Yeterli su içmemek hem sağlığınızda hem de cildinizde sorunlar yaşanmasına neden olur.

SAĞLIKLI BESİNLER TÜKETİN

Cildinizi korumak ve yaşlanma etkilerini azaltmak için beslenme alışkanlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Cilt güzelliğiniz için bol bol meyve, sebze ve proteinden zengin yiyecekler tüketmelisiniz.

UYKU DÜZENİNİZE ÖZEN GÖSTERİN

Sağlıksız bir yaşam cildi de derinden etkileyen bir nedendir. Uykusuzluk ve yorgunluk ciltte fark edilir olumsuz bir değişim yaşanmasına neden olur. En az 8 saat uyumak parlak ve sağlıklı bir cilt için büyük öneme sahiptir.