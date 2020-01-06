Parlak göz makyajı nasıl yapılır? Islak göz makyajı teknikleri…

Sürekli değişen makyaj trendleri arasında parlak göz makyajı en yaygın göz makyajlarından biridir. Özellikle esmer tene yakışan parlak göz makyajı ışıl ışıl bir görünüm sergileyebiliyor. Siz de her zaman yaptığınız göz makyajınızdan sıkıldıysanız ıslak bir göz makyajı ile değişime kavuşabilirsiniz. Peki, parlak göz makyajı nasıl yapılır? İşte adım adım parlak göz makyajı tekniği...

Genellikle makyaj dergileri ve fotoğraf çekimlerinde kullanılan ıslak göz makyajı ile daha çekici parlak ve canlı bir görünüm elde ediliyor. Parlak göz makyajı bazından göz farına kadar doğru ürünleri kullanarak mükemmel bir göz makyajı elde etmenize yardımcı olabilir.

Parlak bir göz makyajını her zaman profesyonel ellerden görmüş olabilirsiniz. Yeni bir deneyim kazanmak ve makyajınıza yeni bir dokunuş kazanmak sizin elinizde. Evinizde kendi malzemelerinizle parlak bir göz makyajı yapabilirsiniz. Parlak göz makyajı nasıl yapılır? İşte ışıl ışıl parlayan göz makyajı ve ipuçları;

1.ADIM:GÖZ ÇEVRENE ASTAR UYGULA

Göz astarı göz kapağı çevrenizin pigmentasyonunu eşitlemenize yardımcı olur. Açık renk bir astar farın kalıcılığını ve göz çevresinde uyum yakalamanızı sağlar.

2.ADIM: GÖZ FARI TABANI

Göz farı tabanınız göz farınızın canlı ve parlak görünmesini sağlar. Kalın kremsi bir formüle sahiptir ve farın göz kapağınıza sabitlenmesini sağlar. Göz farı tabanınızı parmak uçlarınızla yayılmasını sağlayın.

3.ADIM:MAKYAJINI PARLAT

Göz farınızın parlak olmasını sağlamak için göz kapağına bir parça balm ya da dudak parlatıcısı uygula ardından göz makyajını tamamlayarak parlak ve ıslak göz makyajını tamamlayabilirsin. Göz kapağınıza balm ya da dudak parlatıcısı sürerken parmak uçlarınızdan yardım alabilirsiniz.