Patlamış ya da iltihaplı sivilce için kesin çözüm yöntemleri…

Patlamış ya da iltihaplı sivilce için kesin çözüm yöntemleri…

Sivilceler stres, endişe, hormonel düzensizlikler olmak üzere genellikle ergenlik döneminde sıklıkla yaşanan durumlardan biridir. Sivilcelere neden olan bazı bakteriler iltihaplı resaksiyonlara yol açabilirler. İşte patlamış ya da iltihaplı sivilce için kesin çözüm yöntemleri...

Kıl folikülündeki bazı mikropların birikimi sivilcelerin artmasına neden olabilir. Sivilcesi sık olan hastalarda kıl folikül hücreleri artarak burada tıkanıklığa yol açabilir. Genelikle siyah noktalar (açık komedonlar) beyaz noktalar kapalı komedonlar) denilen sivilce tipleri de oluşmaktadır. Aşırı yağın ve kirin cilltte birikmesi sivilce ve siyah noktaların oluşumuna sebep olabilir. Patlamış sivilceler uçları aşınmış olduklarından mikrop kapma olasılığı yüksektir. İltihaplı sivilceler ise akarak cildin diğer bölgelerine çeşitli bakterilerin girebilmesine olanak sağlar. Bu tip sivilcelerin hijyenine çok dikkat edilmesi gerekir. iltihaplı sivilcelerin en sıkıcı durumu da acı verici olmasıdır. Bu sivilcelerin üzerine müdahele etmek oldukça zordur. Makyaj ile kapatılması önerilmemektedir. Yapılan makyajı adeta kusar ve daha çirkin bir görünüme sebep olur. İltihaplı sivilcelerin içi bakteri ve mikrop doludur ve uçları beyazdır. Bazen çıban olarak bazen sivilce olarak isimlendirdiğimiz bu oluşumlar iltihapsız olanlara oranla daha iri ve kırmızı renktedirler.

İLTİHAPLI SİVİLCE NEDENLERİ?

Bu sivilceleri patlatmaya çalışmak ya da patlamış bir sivilce ile oynamak ciltte sivilce izlerinin oluşmasına neden olabilir. Estetik açıdan hoş görünmeyen bu sivilcelerden kurtulmak için öncelikle bu sivilcelerin oluşum sebeplerini araştırmak gereklidir. Altta yatan nedenleri dikkate alarak tedavi aşamasına geçmek kalıcı çözümlere neden olabilirler. Sivilcelerin oluşumunu tetikleyen bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçmek gerekir. Düzenli ve dengeli beslenme, uyku düzeni önemlidir. Yanlış yapılan cilt bakımları da bu sivilcelerin oluşumuna sebep olabilir.

PATLAMIŞ YA DA İLTİHAPLI SİVİLCELER İÇİN DOĞAL ÖNERİLER

Patlamış ya da iltihaplı sivilcelerden doğal yollarla kurtulmak son günlerde etkili yöntemlerden biridir. Peki hayalini kurduğumuz pürüzsüz bir cilde nasıl sahip oluruz?

ELMA SİRKESİ

Sirke, antibakteriyel özlelliği ile iyi bir temizleyicidir. İltihaplı sivilcelere adeta savaş açan sirke sivilceleri yatıştırmaya yardımcı olur. Tıkanık gözeneklerin açılmasını ve bakterilerin temizlenmesini sağlayan sirke bölgenin mikrobunu kırarak yeni sivilce oluşumunu ortadan kaldırır.

Hazırlanışı;

1 tatlı kaşığı sirkeyi 2-3 tatlı kaşığı içilebilir su ile karıştırın ve iltihaplı sivilcelerin üzerine sürüp 10 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu uygulamayı günde 1-2 defa yapabilirsiniz.

ZERDEÇAL

İltihaplı sivilcelerde etkili olan zerdeçal bakterileri zayıflatarak bazı zararlı bakterileri de öldürmesi ile bilinir.

Hazırlanışı;

Bir tatlı kaşığı zerdeçal tozunu. Bir miktar su veya gül suyu ile karıştırın. İltihaplı siilceleinize doğrudan sürebilirsiniz. Kuruduğunda durulamanız yeterli olacaktır. Günde 1-2 kez uygulayabilirsiniz.