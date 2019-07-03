Peeling ne işe yarar? Peeling nasıl yapılır?

Cildimiz yaşadığımız ortam, soluduğumuz hava, stres gibi nedenlerden büyük ölçüde etkilenmektedir. İş koşuşturmacası, ev işleri derken kendimize vakit ayırmakta zorlanırız. Zamanla cildimizde biriken kir ve mikroplar cildimizin görünümünü pütürlü, siyah noktalı bir hale sokar. Bu görüntü hoş olmamakla birlikte hijyenden uzak bir görünüm sağlar. Peeling cildimizde oluşan tüm kir ve bakterileri arındırarak cildimizi derinlemesine temizler. Yapılan düzenli peeling işlemi bizi hem daha bakımlı hem de hijyenik bir görünüme kavuşturmaktadır. Peeling işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız haberimiz size yardımcı olacaktır? İşte doğal peeling tarihleri...

Peeling yapılmadığı taktirde yapılan cilt maskeleri kullandığımız nemlendiriciler zamanla cildimize nüfuz etmeyerek sadece bizim için zaman kaybı olmaktadır. ‘Peeling ne işe yarar?’ derseniz; peeling cildimizi ölü hücrelerden arındırarak cildimizin oksijen almasını sağlar. Peeling yaptığımızda cildimizdeki ölü deri kalkarak yerine tertemiz bir cilt gelmektedir. Sonrasında yapılan maskeler cilde nüfuz ederek tam sonuç vermektedirler. Yüzeysel peeling, orta derinlikte peeling ve derin peeling olmak üzere peeling üçe ayrılır. Derin peeling uzmanlık gerektiren bir işlemdir. Peeling'i haftada bir veya iki kez yapmanız yeterli olacaktır. Ilık bir duş sonrası gözenekler açılacağından yaptığınız peeling cok daha etkili olmaktadır. En önemli nokta cilt tipinize uygun ve doğal malzemelerle peeling yapmaktır.

PEELING NASIL YAPILIR? PEELING ÖNERİLERİ…

İşte size evde hazırlayıp uygulayabileceğiniz doğal ve yüzeysel peeling önerileri…

Muzlu peeling

Bir tane muz, bir yemek kaşığı esmer şekeri karıştır ve cildine sür. Bu işlem cildinizin temiz ve ipek gibi yumuşacık olmasını sağlayacaktır.

Yoğurtlu peeling

İki yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı bal, ve bir yemek kaşığı tuzu karıştırarak cildinize sürün. Yapılan bu peeling cildinizi derinlemesine temizlerken cildin tazelenmesini sağlamaktadır

Türk kahveli peeling

İçtiğiniz kahvenin telvesine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek cildinize sürün. Bu peeling cildinizi temizler aynı zamanda canlandırır.

Avakadolu peeling

Bir adet avakadoyu ezip iki kaşık balla karıştırarak cildinize uygulayın. Bu peeling cildi besler aynı zamanda pürüzsüzleştirir.

İrmikli peeling

Bir tatli kaşığı irmik, bir tatlı kaşığı gül suyunu karıştır ve cildine uygula. Bu peeling siyah noktaları temizler ve yağlanmayı önlemektedir.