Peeling ne kadar sıklıkta yapılmalı? Peling cilde zarar verir mi?

Peeling ne kadar sıklıkta yapılmalı? Peling cilde zarar verir mi?

Cildinizin parlak, canlı ve genç görünümüne katkıda bulunan peeling yöntemi, cildinizi ölü derilerden arındırır ve derinlemesine temizlik sağlar. Tüm uygulamalarda olduğu gibi peeling yönteminde de cilt tipi devreye girer. Bu nedenle cilt tipinize göre peeling sürenizi ayarlamanız mümkün. Aksi takdirde cildinizi yorabilir ve yıpratabilirsiniz. Peki cilt tipine göre peeling ne kadar sıklıkta yapılmalıdır? Peeling cilde zarar verir mi? işte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

PEELİNGİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?

Peeling cildinizi temizler, gözeneklerin tıkanmasını engeller ve cilde pürüzsüzlük ve yenilik sağlar. Düzenli olarak yapıldığında cilt görünümünde farklılıklar yaratır. Ancak sık sık peeling uygulamak cildinizde kızarıklıklara ve tahrişlere neden olabilir. Cildinizin verdiği tepkilere göre peeling yapacağınız süreyi ayarlamak daha faydalı olacaktır.

Özellikle yaz aylarında peeling yaparken dikkat etmekte fayda bulunur. Uygulamadan sonra iyi bir sonuç alabilmek ve herhangi bir reaksiyona mahal vermemek için güneş ışınlarından mutlaka uzak durulması gerekir.

CİLT TİPİNE GÖRE PEELİNG SIKLIĞI NASIL OLMALIDIR?

KURU CİT TİPİNE SAHİP OLANLAR

Kuru cilde sahip kişiler peeling işlemini abartmamaya özen göstermelidir. Aynı zaman da peeling sırasında cildi ovmak, bu cilt tipinde tahrişlere neden olabilir. İçerisine bitkisel yağ ilave edebileceğiniz peeling tariflerini deneyebilirsiniz. Peeling sonrası cildinizi mutlaka nemlendirin.

SİVİLCELİ CİLTLER SAHİP OLANLAR

Sivilceli ciltlere peeling yaparken cildiniz gösterdiği reaksiyonları dikkate alarak uygun sürelerde yapabilirsiniz ancak genellikle haftada 1 kez yeterli olacaktır.

KARMA CİLT TİPİNE SAHİP OLANLAR

Karma ciltlerde genellikle T bölgesi yağlanmaya daha yatkın olabilir. Bu bölgelere peeling uygulamanızda bir sakınca yoktur. Haftada 1-2 kez peeling yapmanız yeterli olabilir.