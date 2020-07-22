Peeling ne kadar sıklıkta yapılmalı? Peling cilde zarar verir mi?

PEELİNGİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR?
Peeling cildinizi temizler, gözeneklerin tıkanmasını engeller ve cilde pürüzsüzlük ve yenilik sağlar. Düzenli olarak yapıldığında cilt görünümünde farklılıklar yaratır. Ancak sık sık peeling uygulamak cildinizde kızarıklıklara ve tahrişlere neden olabilir. Cildinizin verdiği tepkilere göre peeling yapacağınız süreyi ayarlamak daha faydalı olacaktır.
Özellikle yaz aylarında peeling yaparken dikkat etmekte fayda bulunur. Uygulamadan sonra iyi bir sonuç alabilmek ve herhangi bir reaksiyona mahal vermemek için güneş ışınlarından mutlaka uzak durulması gerekir.
CİLT TİPİNE GÖRE PEELİNG SIKLIĞI NASIL OLMALIDIR?
KURU CİT TİPİNE SAHİP OLANLAR
Kuru cilde sahip kişiler peeling işlemini abartmamaya özen göstermelidir. Aynı zaman da peeling sırasında cildi ovmak, bu cilt tipinde tahrişlere neden olabilir. İçerisine bitkisel yağ ilave edebileceğiniz peeling tariflerini deneyebilirsiniz. Peeling sonrası cildinizi mutlaka nemlendirin.
SİVİLCELİ CİLTLER SAHİP OLANLAR
Sivilceli ciltlere peeling yaparken cildiniz gösterdiği reaksiyonları dikkate alarak uygun sürelerde yapabilirsiniz ancak genellikle haftada 1 kez yeterli olacaktır.
KARMA CİLT TİPİNE SAHİP OLANLAR
Karma ciltlerde genellikle T bölgesi yağlanmaya daha yatkın olabilir. Bu bölgelere peeling uygulamanızda bir sakınca yoktur. Haftada 1-2 kez peeling yapmanız yeterli olabilir.