Pembe bir cilt için ne yapmalıyız?

Pembe bir cilt için ne yapmalıyız?

Pembe yanaklar ve ışıl ışıl bir cilt gençliğin simgesidir, sizi daha canlı ve dinamik gösterir. Ancak böyle bir cilde sahip olmanın elbette bazı koşulları vardır. Bunun için yaşam şeklinizi değiştirmeniz ve cildinize gereken özeni göstermeniz gerekir. Peki pembe ve canlı bir cilt için nelere dikkat emeliyiz? Sağlıklı cildin sırları nelerdir? İşte gençliğin simgesi olan pembe bir cilt için yapılması gerekenler…

UYKU KALİTENİZİ ARTTIRIN

Cildinizin sağlıklı ve canlı görünmesi için her gün düzenli uyumanız gerekir. Uzmanlar 8 saatlik uykunun sağlık açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Uyku hem sağlık hem de görünüm açısından oldukça önemlidir.

SAĞLIKLI BESLENİN

Beslenme şekliniz cilt sağlığınızı etkileyen en önemli nedenlerin başında yer alır. Bu nedenle sağlıklı yiyecekler tüketmek fast-food ve şekerli yiyeceklerden uzak durmanız gerekir.

MASAJ YAPIN

Cildinize masaj yaparak hem kan dolaşımını hızlandırabilir hem de cilt renginizin canlanmasını ve pembeleşmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda cilt masajı sayesinde kırışıklıkları yok edebilir daha gergin ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.

BOL SU İÇİN

Su hem vücudunuz hem de cildiniz için önemlidir. Bol su içerek cildinizin daha gergin olmasını ve mat görünümünden kurtularak daha pembe olmasını

sağlayabilirsiniz.

CİLDİNİZİ FIRÇALAYIN

Cilt renginiz donuk ve matsa haftada 2 defa yüzünüzü fırçalayarak canlandırabilirsiniz.

CİLT BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN

Cildinizi her gün sabah ve akşam temizleyerek günün tüm kir ve yağından arındırın. Krem ya da serum gibi ürünleri cildinize dairesel hareketlerle sürün. Cildinize ve yaşınıza bağlı olarak haftada 2-3 kere maske uygulayın.