Piercing iz bırakır mı?

Vücut piercingi bazılarına çekici gelirken bazıları için düşüncesi bile oldukça ürkütücüdür. Piercing taktırdığınızda kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz hatta oldukça havalı olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ancak, piercing izinin vücudunuzda kalıcı olduğunu asla unutmamanız gerekir.

Hayatınızı bir döneminde büyük bir ilgi ve heyecanla taktırdığınız piercingin vücudunuzda kötü bir iz bırakmaması için öncelikle bu konuda uzman kişilerden yardım almalısınız. Taktırmadan önce cildinize takılan metal bir parçanın tüm izlerini sonsuza dek taşıyacağınızı unutmamanız gerekir. Piercingi dilediğiniz zaman kolaylıkla hayatınızdan çıkarabilirsiniz ancak bir piercingi çıkardığınızda ileriyi düşünerek uygun adımlar atarak yara izi miktarını en aza indirmek için muhakkak önlem almalısınız. Genellikle kaş, göbek ve dudak piercinglerinin izleri oldukça acımasız olabilir. En kötü tarafı bu izlerin kesinle kapanmamasıdır. Bazı bölgelerde kapanma süreci daha hızlı olabilir örneğin, kulak için kullanılan mikrodermal piercing daha kolay kapanma eğilimindedir.

Bir piercing taktırmadan önce piercingi çıkardığınızda yaranın nasıl görüneceğini sorun. Eğer piercing taktırmakta kararlıysanız yara izini en aza indirmenin yollarından biri olan delme işleminin özenli olmasını asla ihmal etmeyin. Piercing taktırıp kısa süre sonra çıkardıysanız tekrar takmaman ve cildini zorlamaman izlerin daha küçük boyutta olması için sana yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun herhangi bir yerinde piercing varsa kıyafetlerinizi giyinirken dikkatli olmanız gerekebilir. Özellikle yüzünüzde kaş veya dudak bölgesi piercingleri kıyafetlerinizi giyinip çıkarırken cildinizde yırtılma ve tahriş olma gibi sorunlarla karşı karşıya kalmanıza neden olabilir.